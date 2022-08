annonse

annonse

Vi kan ikke kansellere disse sjåvinistene. Da går vi glipp av å vise disse hvor skapet skal stå.

Det er tåpelig at folk som Andrew Tate blir fjernet fra sosiale medier. Det blir det samme som å vise svakhet og sårbarhet. At man ikke takler å forholde seg til holdningene folk som Andrew Tate representerer. Det gir helt feil inntrykk. Det gir vann på mølla for sjåvinister som er enige med Tate, simpelthen fordi det ser ut som om argumentene disse bruker er så umulige å tilbakevise at vi bare må fjerne dem fra debatten.

For sjåvinisme, det er akkurat det Andrew Tate representerer. Kvinneforakten er bunnløs og helt uten skrupler. Han har sagt at han mener voldtektsofre selv har ansvar for å ha blitt voldtatt. Han har sagt at han flyttet til Romania, fordi det er enklere å komme unna med voldtekt der. Han har sagt at «kvinnen tilhører mannen». Dette i tillegg til at han etterforskes av rumensk politi for mulig trafficking.

annonse

Dessverre kan dette grufulle tankegodset snappes opp av mange unge menn, som er sårbare for slikt. Det hjelper ikke at mange menn i dag sliter psykisk. For ikke mange dagene siden ble en dyster selvmordsstatistikk offentliggjort. 467 menn tok livet sitt i Norge i fjor.

Les også: Kathrine Jebsen Moore: – Jo mer kritikere pirker borti sannheten, jo mer stemples de (+)

Mange menn sliter med å finne seg en partner. De holder helt enkelt ikke mål i kvinners øyne. De faller oftere utenfor. De har større frafall. Jenter løper fra gutter i utdanningssektoren. Vi lever i en moderne verden der vi ikke lenger trenger at menn ofrer blod, svette og tårer for å skaffe mat til familien. Det er nok lett for noen å kjenne på meningsløshet i det moderne livets mundane komfort og beleilighet.

annonse

I en sånn tid, så trenger menn gode forbilder. Da hadde det naturligvis vært å foretrekke at de flokket seg rundt de mer fornuftige og mindre sjåvinistiske profilene, som Jordan Peterson.

Menns problemer fortjener oppmerksomhet. Menn har like mye krav på sympati og forståelse for sine krevende situasjoner som kvinner. Altfor ofte blir det å snakke om menns utfordringer i det moderne samfunnet sammenlignet med kvinnehat og reaksjonære, sjåvinistiske holdninger. Å være aktivist for menns rettigheter er i enkelte feministiske sirkler likestilt med å være en skikkelig kvinnehater. Men sånn kan det ikke være.

Både menn og kvinner har problemer, som fortjener samfunnets oppmerksomhet. De mennene som tør å si noe om sine utfordringer, må ikke møtes med anklager om mannssjåvinisme. Såfremt de ikke sier noe sjåvinistisk – som Andrew Tate i høyeste grad gjør.

Når vi først møter reell sjåvinisme og ekte kvinnehat, bør vi, som når vi møter rasisme og homofobi, svare kontant og tydelig. Det er umulig å bygge et sterkt samfunn på foreldede forestillinger om hva kvinner og menn bør gjøre. Vi har ikke noe talent å miste. Enkeltindividets frihet er ikke noe vi forhandler om. Vold og voldtekt, rovdrift på kvinnekroppen, er og forblir forbrytelser som kun utføres av avskum. Dette er alt vi trenger å si, når folk som Tate spyr ut sin forakt for kvinner.

Vi kan ikke kansellere disse sjåvinistene. Da går vi glipp av å vise disse hvor skapet skal stå. Og vi fremstår som svake – uten evne til å svare på argumentene kvinnehaterne bruker. Vi må knuse disse argumentene. Alle med et minimum av fornuft forstår at et samfunn som undertrykker 50 prosent av sine borgere, blir et svakere, fattigere samfunn.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT