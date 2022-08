annonse

Dagbladet frykter at makspris på strøm fører til strømrasjonering. Rødt er uenig, de mener strøm er en nødvendighetsvare.

– Dagbladets leder 19. august kommer med en rekke ubegrunnede påstander om makspris. Teorien om at dyr strøm gir lavere forbruk gir mening på papiret, men i virkeligheten forholder det seg litt annerledes. Strøm er en nødvendighetsvare, skriver stortingsrepresentant for Rødt, Sofie Marhaug i Dagbladet, og legger til:

– Vi kan ikke slutte å spise, ha lys i hjemmet eller sitte inne i kulden selv om strømmen er dyr. Nord-Norge, som har hatt betydelige lavere strømpriser, har ikke økt forbruket i året som gikk. Og folk i Sør-Norge har ikke forbrukt særlig mindre, selv om prisene har vært skyhøye.

Marhaug skriver at det er snarere slik at dyr strøm kan gjøre det vanskelig for mange å spare. For en del av de gode energieffektiviseringstiltakene koster, og gode støtteordninger for etterisolering og varmepumper vil gi mye bedre strømsparing enn høye priser.

– Det er også underlig å klistre rasjoneringsfaren til makspris, all den tid dagens uregulerte (eksport) marked er det som har fått Statnett og NVE til å slå alarm. Så lenge Norge er tett knyttet til det store, europeiske kraftmarkedet vil vi fortsette å importere langt dyrere priser i tråd med den store europeiske etterspørselen, sier Marhaug.

Hun mener vi kan ikke bygge oss ut av denne krisen, slik Dagbladet foreslår. Det er åpenbart at makspris til norske strømkunder, kombinert med leveringsplikt for strømprodusentene og strengere regulering av eksporten er det som kan sikre oss rimelig og nok kraft også i framtiden.

