En skulle tro at Jonas hadde lært noe av strømpriskrisen og hva han og Arbeiderpartiet med LO-ledelsens hjelp har stelt i stand for norske forbrukere og for den norske kraftkrevende industrien? Det har han åpenbart ikke.

En skulle tro at Erna for lengst hadde skjønt at de såkalte fagmyndighetene i Statnett og Statkraft taler for ‘sin egen syke mor’ og for å maksimere bonusutbetalingene til seg selv. En skulle tro at hun var smart nok til å gjøre retrett nå som det åpenbare ettertrykkelig er slått fast at det er strømkablene og tilknytningen til EUs indre energimarked som har drevet opp strømprisen i Norge. Men det er hun åpenbart ikke.

De lovte alle at strømprisene bare ville øke med 3-4 %. De lovte økt energisikkerhet og gull og grønne skoger om kablene ble lagt og strømnettet i Sør-Norge ble koplet til EUs energimarked. Nå vet vi svaret. Strømprisene er mer enn 20-doblet og setter stadig nye prisrekorder. Husholdningene sliter. Den kraftkrevende industrien er i ferd med å gå i kne.

En skulle tro at Støre forsto at hans fremste oppgave som statsminister i Norge, er å ivareta norske interesser, og en skulle tro at resten av regjeringen også skjønte det.

En skulle tro at han uten forbehold og tidsspille hadde instruert olje- og energiministeren om å iverksette tiltak for å stoppe all krafteksport ved lav fyllingsgrad i vannmagasinene.

For det er slettes ikke slik som Statnett, Statkraft, NVE og Reguleringsmyndigheten for energi påstår, at vi er kneblet i forhold til EU.

Vi har reservasjonsretten i EØS-avtalen. «Den er til for å brukes», sa Gro så flott for å døyve EU-motstanden, da hun og Jonas lurte Norge inn i EU bakdøra gjennom EØS-avtalen og uten folkeavstemning.

EU-servile norske politiske myndigheter har imidlertid aldri tatt den i bruk. 13000 EU-direktiver og rettsakter er implementert uten forbehold etter at EØS-avtalen ble inngått for 28 år siden. Politikerne har akseptert å overføre rettsutviklingen i landet og store deler av det politiske handlingsrommet fra Stortinget til EU-parlamentet og EU-kommisjonen i Brussel uten noensinne å kny.

Dette til tross for at EØS-avtalen gir oss full mulighet til å reservere oss. Jonas og Erna later imidlertid som om vi er låst til EU-masten. Det gjør de fordi de ikke vil ta den politiske belastningen. Men om vi noensinne skulle ta i bruk reservasjonsretten, så er tidspunktet der nå.

Støre burde umiddelbart instruere utenriksministeren om å bruke beskyttelsesklausulene i EØS-avtalen (artiklene 25 og 112) og i elmarkedsdirektivet (art. 42) og ta ACER og grensehandlingsforordning EF 714/2009 ut av EØS-avtalen. Det er juridisk fullt mulig. Det er politisk fullt mulig. Det er et spørsmål om ryggrad og politisk vilje.

Dernest burde han gi instruks til OED og UD om å si opp de bilaterale kabelavtalene med Tyskland og England. Det er ikke slik at de ikke kan sies opp. Det er en klar oppsigelsesklausul i avtalene. De kan sies opp med 12 måneders varsel. De bør sies opp med sikte på å få de reforhandlet til mer balanserte betingelser.

For det første, må kraftutvekslingen begrenses til at vi bare er forpliktet til å selge overskuddskraften slik at vi ikke tvinges til å tømme vannmagasinene. For det andre må overskuddet av kraftutvekslingen fordeles i forhold til volumet og ikke 50/50 slik som nå, all den tid at kraften stort sett bare går en vei, fra Norge til utlandet, og svært lite den andre veien.

Dernest burde Støre sikre at norske myndigheter har full politisk styring med Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat, og underlegge Statnett og Statkraft aktiv politisk styring.

Fullt mulig, men Støre mangler vilje og mot. Han driver med løgn og fanteri. Han er arrogant nok til å si at det er lenge til valget, og driver ren uthalingstaktikk ved å vise til at «saken skal utredes grundig». Så Støre gjør ikke noe som helst i påvente at det skal begynne å regne og at folk etter hvert skal venne seg til Europas høyeste strømpriser.

Sånn ‘går no dagan’ for trauste nordmenn som er på vei ut i skogen for å hogge ved til vinteren. Lurer på om hva som skjer når EUs vedfyringsdirektiv skal implementeres! Kanskje det da er noen som reiser seg i protest og tar øksa med seg til Løvebakken?

