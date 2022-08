annonse

– Det er urolige tider og en ny situasjon enn det var da vi ble enige om Hurdalsplattformen for to år siden, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Tirsdag presenterte Vedum de økonomiske utsiktene og problemstillingene regjeringen står overfor før årets budsjettkonferanse, melder NTB.

– Det viktigste for oss er tryggheten til folk. Denne regjeringen skal ha folk i arbeid og skal føre en politikk som bidrar til mindre forskjeller mellom folk, sier finansministeren.

Han understreket at det er noe annet å lage budsjett enn å snekre regjeringsplattform.

– Men målene er de samme – mindre forskjeller. Vi har rekordmange i jobb og en ledighet på 1,6 prosent. Det er høyt press i norsk økonomi. På den andre siden opplever vi en uro hos enkeltpersoner og enkeltbedrifter om fremtiden, sier Vedum.

– Budsjettarbeidet har endret seg enormt fra januar og februar til nå. Jeg tror det aldri har endret seg så mye for en regjering før, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum under foredraget tirsdag.

– Krisene vi har hatt tidligere, har hatt et svar hver gang; økt oljepengebruk, sa finansministeren.

Folk flest kjenner på kroppen at strøm, bensin, matvarer og andre varer har blitt dyrere, melder NTB.

– Høy prisvekst over tid skaper ustabilitet. Ustabilitet skaper utrygghet. Og utrygghet er ikke godt for noen ting, sa Vedum.

Han sa det er viktig å få kontroll på prisveksten.

– Å få inflasjonen ned mot 2 prosent, som er det langsiktige målet, handler om at det blir stabilitet og forutsigbarhet. Det blir rett og slett mindre spennende, for da vet du at det blir trygt – da vet du hva du har å forholde deg til, sa finansministeren.

Finansministeren sier regjeringen må gjøre grep for å dempe prisveksten. Rent konkret betyr det å dempe oljepengebruken, sa han, ifølge NTB.

– Det letteste for politikere er at man bruker mye penger på alle mulige ting. Men da vet vi at farten i økonomien vil gå enda mer opp. Og det vil legge ytterligere press på prisene. Og det rammer dem som har lavest og middels inntekter, og en del mindre og sårbare bedrifter.

Tidligere regjeringer har sagt det samme, men ikke fulgt opp løftene.

– Hvorfor skal vi tro på dere denne gangen?

– Fordi vi kommer til å gjøre det.

Foredraget har skapt reaksjoner, blant annet hos Listhaug.

I foredraget løftet Vedum fram at vi i tiden framover ikke kan tillate oss å øke oljepengebruken. Listhaug sier at Frp heller ikke vil bruke mer oljepenger, men at de vil «tilbakebetale ekstraskatten som de ekstreme strømprisene er for folk og bedrifter».

– Dette har den svenske sosialdemokratiske regjeringen sagt de skal gjøre. De har også, uten at de har en krone i inntekt fra olje og gass, redusert avgifter på drivstoff og gitt støtte til bilistene. Det kan også den norske regjeringen gjøre hvis de er villig til å prioritere riktig, og de bør heller kutte ut offentlig sløsing på rådyre klimatiltak, bistand uten effekt og unødvendig byråkrati.

Frp-leder Sylvi Listhaug retter kritikk mot regjeringens politikk etter Vedums økonomiforedrag og ber regjeringen slutte med det hun kaller offentlig sløsing.

– Folk er lei av handlingslammelse og at regjeringen følger situasjonen nøye, og et foredrag fra Vedum hjelper absolutt ingen. Den ekstreme prisveksten vil føre til at forskjellene kommer til å øke kraftig. De som har minst, får enda mindre, mens de som har god økonomi, vil greie seg godt gjennom krisen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Regjeringen samles onsdag og torsdag denne uken for å legge siste hånd på statsbudsjettet for 2023.

