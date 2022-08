annonse

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Tromsø har delt ut Åse Hiorth Lerviks priser siden 1996. Den gis til beste masteroppgaver med kjønnsrelatert tema og kjønnsteoretisk perspektiv.

– Se for deg en kvinne som heter Thea, men høres ut som en mann. Da bryter hun med en del kjønnede forventninger, sier den ene vinneren til Kjønnsforsning.no, og legger til:

– Det handler ikke bare om å ha en lys pitch (tonehøyde, journ.anm.), mange kvinner har jo mørk stemme. Det handler også om setningsmelodien og artikulasjon

Masteroppgaven, «Mannsstemme er det største hinderet for å bli tatt for å være kvinne», diskuterer samfunnets forventninger om hvordan kjønn kommer til uttrykk. Her ser hun nærmere på logopeders erfaringer med det hun kaller «feminisering» av stemmen til transkvinner.

Kvinner i asylmottak

Prisen til beste masteroppgaven med kjønnsteoretisk innhold gikk til en oppgave om kjønn og rom, og om kjønn har noe å si for hvordan asylsøkere opplever å bo på asylmottak.

Det korte svaret synes å være ja.

– Jeg var interessert i hvordan rom påvirker hvordan man beveger seg og lever. Da er asylmottak et godt kasus, for det er midlertidig, sier vinneren.

Asylmottak har fellesarealer som både menn og kvinner kan bruke. Det ble intervjuet både kvinner og menn for å se nærmere på om det var kjønnsforskjeller i hvordan de ble tatt i bruk. Både menn og kvinner syntes for eksempel at det var uhygienisk, og at kvinner opplevde sitt kjønn som et hinder. Kvinnene ikke ønsket å oppholde seg nært andre menn, og ventet til det var mindre «trykk» på kjøkkenet.

– Fellesarealene er ment for alle, men det skjer ikke i realiteten for noen kvinner. Det handler ikke om formelle hindringer, men om at kjønnsnormer begrenser bruken for kvinner, og hvorvidt de er reelt tilgjengelige for alle, forteller masterstudenten.

