Terrorsiktede Zaniar Matapour anker lagmannsrettens oppnevning av bistandsadvokat for 36 ofre etter masseskytingen i Oslo til Høyesterett, melder NRK.

Fornærmede etter Sian-påkjørselen i Oslo, er av Borgarting lagmannsrett nektet rett til oppnevnt bistandsadvokat. Samtidig har lagmannsretten oppnevnt bistandsadvokater til de som fysisk var i nærheten under Oslo-skytingen uavhengig av om de ble skadd.

Elden Advokatfirma opplyser at de på vegne av sine klienter anker både lagmannsretts nektelse av oppnevning i saken om Sian-påkjørselen og oppnevnelsene for de som verken ble truffet eller var i skuddlinjen etter Oslo-skytingen, til Høyesterett, skriver NTB.

Dette bekreftet advokatfirmaet i en pressemelding fredag forrige uke.

Høyesterett er bedt om å avklare vilkåret for oppnevnelse av bistandsadvokater de to sakene.

– Borgarting lagmannsrett har i to likeartede saker benyttet to ulike kriterier for om det skal oppnevnes bistandsadvokat. Begge sakene er spesielle og de fornærmede har i begge saker et likt behov for advokatbistand. Derfor er det etter vårt syn nødvendig at Høyesterett ser nærmere på avgjørelsene, sier advokat Inger Zadig.

