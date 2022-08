annonse

annonse

Professor i finans Espen Gaarder Haug mener at det kun er viljen til regjeringen og Stortinget det står på. Statskassen renner over av penger mens folk flest nå sliter.

– Merverdiavgiften er en prosentvis avgift. Den øker i kroner og øre i takt med prisen, skriver han i NRK Ytring, og legger til:

– Staten har sine faste utgifter som må balanseres av inntekter. Men staten har aldri hatt større inntekter på energi enn nå, der hovedinntektene kommer fra eksport av olje og gass.

annonse

Les også: Staten har fratatt oss valg av energikilder: – Politikerne ville redde verden og alt skulle bli elektrisk (+)

Gaarder Haug skriver at vi må få kontroll på eksporten, og øke fyllingsgraden. Han mener at dette er viktig både for å ivareta energisikkerheten, og for å få ned prisen på strøm til forbrukerne.

– Inntil dette er gjort, må vi i det minste kutte kraftig i momsen på strøm, sier han og kaller det en tabbe:

annonse

– Det vil hjelpe husholdninger som nå sliter, samt hytteeiere som ikke får noen kompensasjon for den politiske tabben av å gi fra seg kontroll på eksporten.

Les også: Professor i finans: Blir det rasjonering på strømmen, er det en enorm energipolitisk skandale



Han skriver videre at Tyskland har nylig hjulpet sine innbyggere ved å kutte momsen på gass fra 19 til 7 prosent, Spania har kuttet momsen på strøm fra 21 prosent til 10 prosent allerede i fjor og ytterligere til kun 5 prosent i år, og at i Nord-Norge er det ikke moms på strøm.

– Ingen har bedre råd til å kutte momsen enn den norske staten. Om regjeringen og stortinget ikke gjør dette straks er det viljen det står på, mener han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT