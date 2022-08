annonse

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) orienterte i dag, i forkant av regjeringens budsjettkonferanse i morgen, om den økonomiske situasjonen i landet, men hverken Frp eller SVs talspersoner var fornøyd med hva de hørte.

I foredraget påstod Vedum blant annet at vi i tiden fremover ikke kan tillate oss å øke oljepengebruken, men Listhaug kontret i dag med å si at heller ikke Frp vil bruke mer oljepenger, men at de vil «tilbakebetale ekstraskatten som de ekstreme strømprisene er for folk og bedrifter».

Frp: – De som har minst, får enda mindre

Frp-leder Sylvi Listhaug lot seg ikke imponere av Vedums økonomiforedrag og ba regjeringen slutte med det hun kaller offentlig sløsing.

– Folk er lei av handlingslammelse og at regjeringen følger situasjonen nøye, og et foredrag fra Vedum hjelper absolutt ingen. Den ekstreme prisveksten vil føre til at forskjellene kommer til å øke kraftig. De som har minst, får enda mindre, mens de som har god økonomi, vil greie seg godt gjennom krisen, hevdet Frp-leder Sylvi Listhaug.

SV: – De med minst må bli budsjettets vinnere

Heller ikke fra venstresiden var det mye støtte å hente for Vedum i dag. Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, sa i dag at SV ikke kommer til å støtte et budsjett som ikke bekjemper fattigdom og bygger ut velferden.

– Først og fremst synes jeg det er helt utrolig at en finansminister kan holde et helt foredrag i 2022 uten å snakke om klima. Det har vært hetebølge og tørke over store deler av verden, og Pakistan står under vann. Det må være fremst i tankene i nær sagt alle beslutninger om økonomien, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

– De med minst må bli budsjettets vinnere. Vi må øke ytelser som barnetrygd, minstepensjon, bostøtte og studiestøtte. Og vi må jobbe for gratis SFO og billigere tannhelse. Handlingsrommet vårt må gå til å hjelpe folk flest, ikke til å frede Erna Solbergs skattekutt, sa SVs finanspolitiske talsperson i dag.

