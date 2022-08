annonse

18-åringen som er siktet for drapsforsøk er tidligere domfelt for vold, men nekter straffskyld og fremstilles for varetekt i dag.

18-åringen som nå er siktet for drapsforsøk ble så sent som i juni i år dømt for grov vold etter å ha banket opp to personer utenfor Veitvet senter i Oslo. For dette forholdet ble han dømt til 50 dagers betinget fengsel, men med en prøvetid på to år for kroppsskade, skriver TV 2.