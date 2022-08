annonse

annonse

Markus Farstad Andersen skriver i et debattinnlegg i NRK at begrepet «skeiv» har negative assosiasjoner.

– Selv om vi på mange områder ser ut til å normalisere homofili, er det likevel et ord jeg mener gjør det motsatte. Nemlig ordet «skeiv», skriver innsenderen i NRK, og kommer med eksempler:

– «Det er skeivt. Den må rettes på!» eller «Spikeren ble skeiv. Ta den ut og prøv å slå på nytt».

annonse

Andersen skriver at vi mennesker har en tendens til å mislike ting som er skeive. Når ble det normen å bruke dette begrepet om folk med en annen legning? spør han.

Les også: Erna Solberg: – Det skal ikke være farlig å være skeiv i Norge



– Ordet «skeiv» fremstår for meg som språklig latskap, mener han, og fortsetter:

annonse

– Jeg, som selv er kjæreste med en mann, sier aldri at jeg lever i et «skeivt forhold». Jeg foretrekker heller å si at jeg lever i et «samkjønnet forhold». Det er nøytralt ladet.

Les også: Støre: Selv om vi ikke vet om det skeive miljøet var målet, vet vi at det skeive miljøet er offeret



Innsenderen refererer til «Det store medisinske leksikon». De bruker ordet «skeiv» om folk som har seksuelle preferanser mot BDSM og andre former for fetisjme.

– Skeiv er et ord som rommer veldig mye. Jeg har forståelse for at det for mange kjennes trygt for å unngå å si «feil». Samtidig stiller jeg spørsmål om hvorvidt ordet kanskje rommer for mye, mener han.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT