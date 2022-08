annonse

Undertegnede gjør vitterlig at det som uttrykkes i denne teksten er en kritikk av norsk politikk generelt, mer enn en kritikk av partier og spesifikke politikere.

I disse dager er regjeringen ute og varsler trangere tider. Vi har hørt Vedum snakke om dette, senest på budsjettforedraget tirsdag. Det er tid for å prioritere tøffere og å bruke mindre penger over offentlige budsjetter. Oljepengebruken må bremses kraftig. Det er det nye mantraet til norske politikere.

Men da er det betimelig å spørre; hvor var dette mantraet da man besluttet å bruke 40 til 50 milliarder kroner på elektrifisere norsk sokkel? Hvor er dette mantraet når man tviholder på en helt overadministrert offentlig styringsmodell med tre forvaltningsnivåer? Hvor ble det av den ansvarlige økonomiske politikken, da man satt og så på at det norske statsbudsjettet blåste seg helt opp over 1500 milliarder kroner? Hvordan i all verden skal man holde igjen på pengebruken, når man ikke engang greier å holde igjen på innvandring av det som altfor ofte bare blir velferdsklienter?

Dette har mange forsøkt å advare om i årevis. Dette er jo ikke noe nytt. Velkommen etter, politikere.

Sløseriombudsmannen Are Søberg er blitt fremstilt som en hetsende psykopat og nærmes en slags fascist for sine opplysninger om hvor mange sære prosjekter norske skattebetalere må plukke opp regningen for. Stort sett når debatten om offentlig sløsing, overadministrasjon og effektiv pengebruk er forsøkt løftet, er den blitt lagt lokk på. Hverken politikere eller medier har gjort jobben sin.

Norges statsbudsjett som for 2022 har prestert å vokse til over 1500 milliarder. Dette er altså større enn svenskenes statsbudsjett for samme år, med en margin på hundrevis av milliarder. Det er nok noe av forskjellen per capita som kan forklares med at vi kanskje har noe mer generøse ordninger på enkelte områder i Norge, samt at priser og lønninger er vesentlig høyere. Men det er ikke nok til å kunne forklare hvorfor i all verden vi har statlige utgifter per capita som er over dobbelt så høye som svenskene. Ser vi til Finland, så ser vi at et finsk statsbudsjett ikke er større enn et eneste norsk NAV-budsjett.

Dette er hårreisende faktum som burde få alarmklokkene til å ringe, og det for lenge siden. Dette har vi visst om lenge. Det er ikke sånn at dette oppstod med krigen i Ukraina eller strømkrisen.

Allerede i 2015 ble det kjent at Norge hadde dobbelt så mange regjeringbyråkrater som Sverige per innbygger. Er dette virkelig ansvarlig økonomisk styring? Spesielt Høyre og Arbeiderpartiet har fremstilt seg selv som de ansvarlige, de som ikke vil bruke for mye penger. De trenger altså å kikke godt etter i speilet, alle sammen.

Dette er skummelt. Det er skremmende å være ung, når man har sett denne skjødesløsheten med norske skattemidler. Hvordan skal det bli for oss når vi blir gamle? Vil det være noe igjen til pensjoner og velferd da?

Norsk politikk trenger en aldri så liten overhaling. Dette er et godt land, men vi er på vei ned en dårlig kurs. Kost/nytte-perspektivet må bli gjeldende premiss nær sagt i alle spørsmål. Det er bare sånn vi bevarer og styrker alt det som er godt med Norge.

