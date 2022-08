annonse

Russiske gassleveranser gjennom rørledningen Nord Stream 1 har blitt stoppet helt onsdag. Etter planen skal rørledningen være stengt i tre dager, melder NTB. Samtidig hindres Atomkraftverket Ringhals 4 i Sverige fra å gjenoppta driften etter vedlikeholdsarbeid på grunn av feil ved omstart.

Ifølge det statlige russiske energiselskapet Gazprom stenges rørledningen for vedlikeholdsarbeid. Stengingen var varslet i forkant, og onsdag morgen bekrefter den tyske operatøren Entsog at leveransene har stoppet.

Gazprom sa tidligere i august at det er nødvendig å gjennomføre vedlikehold etter hver 1.000 timers drift. Når vedlikeholdet er ferdig, blir leveransene av 33 millioner kubikkmeter gass per dag gjenopptatt, ifølge selskapet.

Siden vestlige land innførte sanksjoner mot Russland etter invasjonen av Ukraina i februar, er russiske gassleveranser til Europa gradvis blitt redusert, skriver NTB.

Tirsdag sa den tyske statsministeren, Olaf Scholz, imidlertid at Tyskland er langt bedre egnet til å håndtere energikrisen ettersom gasslagrene har fylt seg opp raskere enn ventet.

Også i andre land i Europa har lagrene begynt å fylle seg opp. Søndag var den samlede fyllingsgraden i EU på 79,9 prosent, skriver NTB.

På samme tid har frykten for energimangel drevet bedrifter til å kutte i sitt forbruk. Tysk industri reduserte energiforbruket sitt med 21,3 prosent i juli i forhold til normalt forbruk.

Stans i svensk kjernekraftverk kan føre til høye strømpriser

– Stansen kommer til å gi en markant prispåvirkning, sier strømanalytiker Christian Holtz til TT.

– Det ene er at kraftproduksjonen i Sør-Sverige går ned, og det betyr at det blir en sterkere priskobling til kontinentet. Man skulle kanskje tro at prisene allerede er høye i Sør-Sverige, men de er to til tre ganger så høye i for eksempel Tyskland, Nederland og Frankrike, sier han videre.

Holtz sier at også overføringskapasiteten fra nord til sør i Sverige vil avta.

Ringhals 4 ble stengt i august for det årlige vedlikeholdsarbeidet og drivstoffskiftet på atomkraftverket. I forbindelse med en obligatorisk test da anlegget skulle restarte, ble trykkbeholderen, som er en av anleggets hovedkomponenter, skadd, melder NTB.

Reparasjonen er ventet å ta tre måneder

– Vi vil gjøre alt vi kan for å restaurere anlegget slik at strømproduksjonen kan starte på nytt, sier administrerende direktør Björn Linde ved kraftverket.

Kraftverket har en effekt på 1.120 megawatt og forsyner en by som Göteborg med over en halv million innbyggere to ganger på egen hånd, ifølge pressesjef Anna Collin.

