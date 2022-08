annonse

Subtile og mer sofistiskerte former for dehumanisering går gjerne klar av den omdiskuterte § 185 i straffeloven.

Aftenposten-kommentator Frank Rossavik stiller spørsmål ved hvordan sosioøkonomisk bakgrunn spiller inn i dommer etter straffelovens paragraf 185.

Som eksempel trekker Rossavik frem en sak der en beruset mann i femtiårene som er tiltalt for å ha sagt følgende til en jente: «Dra tilbake til Somalia, så får du det mye bedre, for der får du ikke noe Nav».

Høyesterett skal behandle om denne yttringen rammes det av straffelovens § 185.

Mannens forsvarer leste opp følgende i retten fra Ytringsfrihetskommisjonens rapport:

«De siste årene er det kommet flere dommer, også i Høyesterett, mot åpenbare, men hjelpeløst formulerte, rasistiske ytringer. Det finnes samtidig mange eksempler på at dehumaniserende retorikk kan presenteres gjennom memer, satire eller subtilt språk».

Men de sistnevnte tilfellene går klar av den såkalte hatparagrafen. Ingen åpenbare grenser overskrides. Disse mer finsiktede ytringene kan likevel være like ille, eller verre, skriver Rossavik.

Ytringsfrihetskommisjonen spør seg derfor om det er «slik at mindre ressurssterke og språkmektige personer og personer med psykiske lidelser» oftere dømmes for hatytringer.

Han henviser videre til at Oslo politidistrikt, under et innspillsmøte med Ytringsfrihetskommisjonen, bekreftet at lovbestemmelsen trolig har en sosial slagside. Mange som sliter med rus og psykiatri, etterforskes og dømmes.

Frykter misbruk

I Fremskrittspartiet er det uttrykt noe motvilje mot hele rasismeparagrafen. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg er bekymret for at den kan misbrukes.

– Jeg er skeptisk til paragraf 185, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg sitter på Stortinget for Frp, og er innvandringspolitisk talsperson.

Han anser at hovedregelen må være at ytringer skal møtes med ytringer, ikke straff og forbud. Dette gjelder også ytringer de fleste ikke liker eller som man synes er frastøtende.

– De eneste ytringer som bør være forbudt er oppfordringer til vold, drap og kriminelle handlinger. Problemet med en hatparagraf er at den fort kan misbrukes til å stoppe ytringer de fleste av oss ikke liker, noe vi dessverre har sett flere eksempler på.

Frp-politikeren mener at dårlige holdninger må bekjempes med argumenter.

– Folk ordlegger seg på forskjellig måte og det må vi akseptere, så får vi heller bruke ytringer og bedre argumenter til å slå ned på grums, rasisme og hatprat, ikke straff og forbud, mener han.

