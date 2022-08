annonse

Sommerens hetebølge har skapt overskrifter i mediene, men det virkelige faren kommer ikke før vinteren slår inn, mener klimaforsker Bjørn Lomborg.

Det har mye vært flere oppslag i mediene om hvor farlig sommerens hetebølge har vært, og flere medier i Europa har meldt om en økning i dødsfall relatert til hetebølgen. Forskere har vært raskt ute med konklusjoner om at årsaken til varmen er menneskeskapte klimaendringer.

Til tross for at forskere ofte er varsomme med å knytte enkelte vær eventer til menneskeskapte klimaendringer, mener klimaforsker Friederike Otto ved Imperial College i London at den tiden er over. Han argumenterer med at man ikke lenger trenger å vente på forskning eller studier før vi kan slå fast årsaken til hetebølgene.

– Jeg tror vi kan med stor sikkerhet nå si at hver hetebølge som oppstår i dag har blitt gjort mer intens og hyppigere på grunn av klimaendringer, sa hun til publikasjonen New scientist.

Otto sier videre at forskning vil kunne determinere hvor mer sannsynlig og intense hetebølgene vil bli som følge av menneskeskapte klimaendringer.

– Kulde dreper flere

En som stiller seg kritisk til det store fokuset på varmerelaterte dødsfall er statsviteren Bjørn Lomborg, som mener varmerelaterte dødsfall blir rapportert av mediene fordi det passer narrativet om menneskeskapte klimaendringer.

På twitter skriver han:

– Vi blir dårlig informert når media i det uendelige forteller oss om flere tusen varme relaterte dødsfall i England, men ignorerer 60 000 kulde-relaterte dødsfall. Jada, dette passer ikke til narrativet men riktig informasjon lar oss lage smartere retningslinjer.

Ifølge Lomborg er det i kun England over 60 000 dødsfall knyttet til ekstrem kulde, noe som sjeldent for spalteplass i mediene.

I India alene skal det ha vært over 600 000 dødsfall knyttet til kulde. Mens det skal ha vært i underkant av 100 000 dødsfall knyttet til ekstrem eller moderat varmen.

Knytter overdødelighet til varmen

Dataen som blir oppgitt er lite nøyaktig da hetebølge sjelden rapporteres som dødsårsak. Ofte fører høye temperaturer med seg forhold som forverrer underliggende sykdommer.

Ingen vil betvile at ekstrem varme er dødelig, men det er vanskelig å finne god statistikk på området. I land som Tyskland, Spania og Portugal har det blitt rapportert overdødelighet i perioden da hetebølgen var på sitt verste.

Men overdødelighet representerer ikke bare dødsfall knyttet hetebølgene, og eksperter advarer om at det krever detaljerte analyser – over måneder eller år – for å fastslå hvor mange mennesker som døde som følge av den ekstreme varmen denne sommmeren.

Som følge av varmen øker stress og sjansen for å bli dehydrert, dette kan forverrer underliggende sykdommer og da spesielt luftveis- og kardiovaskulære sykdommer, skriver Politico.

