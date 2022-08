Bjørnar Moxnes’ parti er nå det klart størst partiet til venstre for AP (+0,9 til 21,5 ). SV får 7,3 prosent (-1,2) på Norstats måling for Vårt Land. Rødt er også større enn Senterpartiet, som får 5,7 prosent, ned 1,6 prosentpoeng fra forrige måling.

– Tallene viser en slags mobilisering bak Rødt. Partiet markerer seg tydeligere igjen som en venstreopposisjon mot regjeringen, sier valgforsker Bernt Aardal til Vårt Land.

Moxnes: regjeringen må våkne om de ikke vil miste flertallet på Stortinget

Rødt-leder Bjørn Moxnes sier i en kommentar til målingen at regjeringen må våkne om de ikke vil miste flertallet på Stortinget.

– De er i ferd med å skusle bort et historisk flertall på historisk kort tid. Fire av fem vil, i likhet med Rødt, ha makspris på strøm, men regjeringen tviholder på eksperimentet med børsstyrte strømpriser, skriver Bjørnar Moxnes i en e-post til NTB.

Høyre og Arbeiderpartiet ser ikke ut til å ha tapt velgere på strømdebatten

Målingen er tatt opp fra tirsdag i forrige uke til mandag denne uken, så effekten av debatten rundt de skyhøye strømprisene, som har dominert nyhetsbildet den siste uken, har tydeligvis ikke påvirket Ap eller H, som forsvarer dagens kraftutveksling med Europa, i negativ retning.

Heller ikke Frp, som faller 2,3 prosentpoeng til 13,5 prosent oppslutning, ser ut til å ha vunnet nye velgere på sin kritikk av regjeringens energipolitikk.

– Det er nå ganske stor vandringer i favør av Rødt. Her er det nærliggende å se det som en form for misnøye med regjeringen og at Rødt på mange måter fremstår som vanlige folks forsvarer, sier valgforsker Bernt Aardal til Vårt Land.

Hårfint borgerlig flertall

Men kraftig fremgang til Rødt til tross. Det er fortsatt Høyres Erna Solberg (+0,2 til 29,3 prosent, som med et Venstre over sperregrensen (+0,7 til 4,2) og med enkeltrepresentanter fra KrF (+0,8 til 3,4) med på laget i tillegg til Frp, ville fått et hårfint flertall på 85 mandater, og dermed ville blitt statsminister igjen, dersom denne målingen var valgresultatet.

MDG går forøvrig tilbake med 0,7 prosentpoeng til 3,1 prosents oppslutning og sekkeposten «andre partier» har en fremgang på 0,1 prosentpoeng til 3,7 prosents oppslutning.

Målingen er gjennomført av Norstat fra 23. til 29. august. Det er 940 respondenter og en feilmargin mellom 1,1 og 3,6 prosentpoeng. Feilmarginen er størst for de største partiene.