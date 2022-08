Google krever at Trumps Truth Social-nettverk først må kunne vise til at det greier å slå ned på innlegg som oppfordrer til fysisk vold, før Google eventuelt gir grønt lys for å ta Trumps Truth Social inn i app-sortimentet igjen.

Truth Social hevder de jobber med å rydde opp

Ifølge en talsmann for Google ga selskapet allerede den 19. august beskjed til ledelsen i Truth Social om at de brøt med Google Plays retningslinjer. Disse krever blant annet at sosiale nettverk må kunne tilby «effektive systemer for å moderere brukergenerert innhold» for at de skal godkjenne at appen skal kunne lastes ned fra Google Plays nettsider.

– I forrige uke skrev Truth Social tilbake, bekreftet vår feedback og sa at de jobbet med å ta tak i disse tingene, uttalte en talsmann for Google Play i dag.

Truth Social kan fortsatt gjøre appen tilgjengelig på sin egen nettside, eller på andre nettplattformer der Googles app-butikk ikke er involvert, og Trumps «Twitter-kopi» var i kveld fortsatt tilgjengelig på Apples App Store.

