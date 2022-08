annonse

Avisen forventer at myndighetene tar grep for å beskytte muslimske barn.

– Vårt Land meldte forrige uke at flere muslimske trossamfunn har sendt et brev til barne- og familieminister Kjersti Toppe. I brevet gjorde de rede for bekymringer om at foreldre holder barna hjemme i frykt for Sians demonstranter utenfor moskeer. De ba myndighetene ta grep, skriver Vårt Land i en leder, og legger til:

– Flere har reagert med å støtte de muslimske trossamfunnenes bekymringer. «Barn skal få utforme sitt trosliv og kjenne seg trygge som en del av sitt fellesskap», sa KrFs stortingsrepresentant, Dag Inge Ulstein. Han har rett når han sier det er «utrolig trist» at foreldre vegrer seg for å sende barna sine til sine egne gudshus.

Vårt Land skriver at det er en trussel mot tros- og religionsfriheten, når foreldre ikke kan kjenne seg trygge på at barna kan delta i trosutøvelsen uten frykt.

– Det er liten tvil om at de muslimske trossamfunnenes og foreldrenes bekymring er dramatisk, skriver avisen, og fortsetter:

– Regjeringen bør derfor ha foreldrenes og trossamfunnenes bekymring øverst på sin politiske dagsorden.

