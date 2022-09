annonse

Partiet ser for seg et toprissystem hvor det er billigere å varme badet hjemme enn badebassenget på hytta.

Det meste av norsk kraftproduksjon eies av stat og kommuner. Men selve salget av strøm er i stor grad overlatt til private, og prisen fastsettes gjennom tilbud og etterspørsel på børser som Nord Pool.

Det vil Sosialistisk Venstreparti, som er regjeringens foretrukne budsjettpartner, ha slutt på. Isteden foreslår de å opprette et statlig selskap som skal ha monopol på strømsalg til husholdninger og bedrifter.

Partiet seg for seg at ordningen med statsstrøm skal gi billige eller i alle fall forutsigbare fastprisavtaler til husholdninger. Dessuten vil de differensiere mellom normalt forbruk og såkalt luksusforbruk.

– Vi vil rett og slett avvikle strømsalgselskapene slik at staten kan selge strømmen til en forutsigbar pris, og i et toprissystem der et vanlig forbruk koster noe, og luksusforbruk har en annen pris. Det skal være billigere å varme badet hjemme enn å varme badebassenget på hytta, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø til VG.

– Jeg er i tvil om et nytt statlig selskap er svaret på denne utfordringen. Samtidig er jeg er enig med SV i at vi trenger langsiktige, permanente løsninger for strømmarkedet. Regjeringen vil derfor legge til rette for et bedre tilbud av fastprisavtaler som kan gi økonomisk forutsigbarhet til de som trenger det, skriver Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet, i et svar til VG.

Regjeringen arbeider ifølge Sæther med å rydde opp i sluttbrukermarkedet for strøm, herunder et forslag som skjerper kravene til hva slags informasjon kundene skal motta i markedsføring og på fakturaen.

