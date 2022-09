annonse

annonse

Det var lenge et åpent spørsmål hva EUs nasjonale utenriksministre ville vedta. Putin varsler gjengjeldelse.

Mens Finland, de baltiske landene og Polen nærmest ville ha forbud mot nyutstedelse av turistvisum til russiske borgere, gikk Tyskland og Frankrike imot forslaget, og mente at søknader om visum bør gis individuell behandling.

Tsjekkia skal ha utarbeidet et kompromiss mellom de to ytterpunktene, nemlig å øke gebyret og behandlingstiden for russiske søknader. Onsdag ettermiddag er det klart at EUs utenriksministre er blitt enige om dette.

annonse

Formelt skjer dette ved at den europeisk-russiske visumavtalen av 2007 suspenderes. I praksis skal dette gi dyrere kostnad og lengre saksbehandlingstid for russiske borgere som søker om visum i et EU- eller Schengen-land.

Les også: Helomvending fra EU? Russere kan miste turistvisum

– Forholdet med Russland kan ikke fortsette som normalt. Dette vil sterkt begrense antallet nye visum som utstedes av EUs medlemsland, uttaler Josep Borrell, som er EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk samt en av dem som med skepsis har uttalt seg om visumforbud. Borrel mener det er viktig at medlemmer av sivile russere fortsatt kan reise til EU.

annonse

Selv om de baltiske og østeuropeiske statene dermed ikke fikk gjennomslag for visumforbud, vil flere trolig stramme inn sin nasjonale visumpolitikk overfor russiske borgere så langt Schengen-avtalen tillater. Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen har allerede vedtatt eller varslet slike innstramminger.

– Frem til slike skritt som vi ønsker er tatt på EU-nivå, vil vi vurdere muligheten for å innføre et midlertidig nasjonalt visumforbud eller begrensninger av muligheten for at russiske borgere med EU-visum kan krysse våre grenser, heter det i en polsk-baltiske uttalelse etter dagens møte, gjengitt av NTB.

Saken fortsetter.

Russlands president Vladimir Putin varsler gjengjeldelse av dagens enighet mellom EUs nasjonale utenriksministre, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Vi følger nøye med på denne situasjonen […] Dette er ikke bra, og deres folk vil også støte på vanskeligheter når de ankommer hos oss. Det blir dermed enda en spiral med denne eklatante russofobien, uttaler Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Meningsmålinger, også fra uavhengige Levada Center, viser at et flertall av russerne støtter Putins krig mot Ukraina, som Putin selv kaller en særskilt militæroperasjon. Støtten er sterkest hos voksne og eldre, mens mange unge misliker krigen.

PS. «Do svidania» er russisk for «farvel» og «på gjensyn».

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT

annonse