I 2022 lever russiske toppsjefer farlig, i alle fall statistisk sett. Her er listen over de ti som frem til nå har dødd under uklare omstendigheter. Fellesnevneren er at de hadde lederstillinger i Russlands olje- og gassindustri.

En tilsynelatende pandemi av selvmord og ulykker blant russiske toppsjefer brøt ut i begynnelsen av 2022. Flertallet hadde til felles at de var direktører og styreledere – i hovedsak tidligere sådanne – innen Russlands energisektor.

Årets spesielle statistikk ble innledet med Leonid Sjulman, leder for transportseksjonen av Gazprominvest, et datterselskap av gassmonopolisten Gazprom. Sjulman skal ha vært under etterforskning for svindel da han 30. januar tok sitt liv. Måneden etterpå skal Aleksandr Tjuljavkov, som også var tilknyttet Gazprom, ha hengt seg.

