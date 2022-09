annonse

Studiet tilbys i Oslo og Stavanger.

Norske høyskoler og universiteter har plikt til å tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelse og særskilte behov kan gjennomføre høyere utdanning. Dette slår universitets- og høgskoleloven fast.

Nå går VID vitenskapelige høyskole et skritt lenger og lanserer et eget studium for funksjonshemmede, enten du sitter i rullestol eller har Downs syndrom. Høyskolen, som har bakgrunn i Kristen-Norge, har studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes, og tilbyr disipliner som sykepleie, teologi og diakoni.

Det er VID selv, ved professor Inger Marie Lid som hovedforfatter, som kunngjør dette i et leserinnlegg hos Aftenbladet 1. september.

– Retten til utdanning er en menneskerett som alle i utgangspunktet skal ha like muligheter for å ta nyte godt av. Samtidig er utdannings­systemet preget av tydelige både inkluderende og ekskluderende mekanismer, mener Lid og medforfatterne.

– Torsdag 1. september åpner høyskole­utdanning i menneske­rettigheter for studenter med utviklings­hemming ved VID vitenskapelige høyskole, Stavanger. Mandag 5. september åpner dette utdanningsprogrammet i Oslo. Dette blir landets første høyskoleutdanning for denne målgruppen, reklamerer de, og sier tiltaket er idealistisk motivert:

– Hovedmotivasjonen for å utvikle et utdanningsprogram for denne målgruppen, i samarbeid med Oslo kommune og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), er å styrke menneskerettighetssituasjonen for personer med utviklingshemming.

