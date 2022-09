annonse

USAs tidligere president Donald Trumps advokater sier at FBIs anslag mot Mar-a-Lago, der de lette etter og fant hemmeligstemplede dokumenter, var «uberettiget», melder NTB.

– Den angivelige begrunnelsen for åpningen av etterforskningen var angivelig funn av sensitiv informasjon i de 15 boksene med dokumenter, heter det i et skriv fra Trumps advokater.

Videre heter det at funnet av den sensitive informasjonen var helt ventet, gitt at de var tatt fra Det hvite hus. Tanken om at slike dokumenter er sensitive, burde aldri vekket bekymring, hevder advokatene.

De gjentar at de vil ha oppnevne en uavhengig tredjepart for å gjennomgå alt som ble beslaglagt på Trumps eiendom Mar-a-Lago, og beskriver razziaen mot eiendommen 8. august som «uten sidestykke, unødvendig og ikke støttet i lovverket».

Trumps utspill kommer etter at justisdepartementet onsdag motsatte seg oppnevnelsen av en slik tredjepart. Departementet begrunner dette med at dokumentene som ble tatt fra Mar-a-Lago, er svært sensitive, melder NTB.

På et bilde departementet la ved sitt svar, kan man se flere dokumenter spredt på et gulv, merket med ting som «SECRET» (hemmelig) og «TOP SECRET» (topphemmelig).

Anklaget for å ha skjult og flyttet hemmeligstemplede dokumenter

Departementet anklaget også Trump og hans medarbeidere for å ha skjult eller flyttet hemmeligstemplede dokumenter på Mar-a-Lago, slik at de ikke ble funnet av FBI-agenter, noe de betegner som et forsøk på å hindre etterforskningen, skriver NTB.

Til sammen fant FBI 33 esker med over 100 hemmeligstemplede dokumenter under ransakingen på Mar-a-Lago 8. august.

