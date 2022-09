annonse

Takken for ni års tjeneste?

I ni år hadde kvinnen (49) arbeidet som vaskedame for renholdsfirmaet i Tromsø. Det burde kanskje kvalifisere for en sjokoladekake, vil mange mene.

Isteden fikk kvinnen sparken for å ha spist sjokolade som ble tilbudt i pauserommet til en av selskapets kunder. Det dreier seg om to energibarer som gjester og de ansatte fritt kunne forsyne seg av, men som åpenbart ikke var for renholdere.

Renholdsfirmaets kunde oppdaget dette etter å ha gjennomgått overvåkningskameraet, og varslet straks renholdsfirmaet, som svarte med å gi kvinnen sparken for lojalitetsbrudd 31. januar i år. Firmaet valgte likevel ikke å politianmelde forholdet.

Det var avisen Nordlys som først skrev om saken, som også er omtalt av VG. Til sistnevnte opplyser kvinnens advokat Eirik Pleym-Johansen at hun trodde sjokoladen stod fremme for alle og ikke visste at hun ikke hadde lov til å forsyne seg.

– Vi har bestridt oppsigelsen og har saksøkt bedriften fordi vi mener oppsigelsen er usaklig og at hun skal få jobben sin tilbake, sier Pleym-Johansen.

Kvinnen vil både ha erstatning og jobben tilbake. Det er Nord-Troms og Senja tingrett som skal ta stilling til kravet. Pleym-Johansen vurderer at en såkalt mellombar koster 19 kroner. VG har ikke fått tak i renholdsfirmaets advokat, som imidlertid i sitt sluttinnlegg til tingretten står fast på at oppsigelsen av kvinnen er saklig begrunnet.

