Energiministeren har ikke regnet på hvor mye strømregningene øker ved en elektrifisering av sokkelen med dagens prisnivå. Uansvarlig, sier Frp-politiker, ifølge NTB.

Fremskrittspartiets energipolitiker Marius Arion Nilsen har stilt olje- og energiminister Terje Aasland et skriftlig spørsmål om saken. Han viser til at en beregning i 2020 sa at strømregningen til en gjennomsnittlig husholdning vil øke med opp mot 1.200 kroner i året på grunn av elektrifisering av sokkelen.

– Det er ikke gjort lignende beregninger siden NVE så på dette i 2020. Det er videre usikkert hvordan nye beregninger med forutsetningene som legges til grunn i spørsmålet vil slå ut, skriver Aasland i sitt svar.

Beregningen fra NVE viste at strømregningene til en snitthusholdning i Sør-Norge ville øke med mellom 106 og 224 kroner, mens det for Nord-Norge ville kunne øke med mellom 575 og 1.197 kroner.

Nilsen har i sitt spørsmål tatt utgangspunkt i årets august-priser i det sørlige Norge og et forbruk på 20.000 kWt i året. Frp-politikeren frykter at strømregningen vil skyte i været hvis elektrifiseringen av sokkelen gjennomføres.

Ønsker å elektrifisere så fort som mulig

– Ministeren svarer at regjeringen ikke har regnet på det, men like fullt planlegger regjeringen å elektrifisere så fort som råd, uten å utsette noe, sier Nilsen til NTB.

– Nå vil det være det mangedobbelte av beregningen fra 2020, sier han.

Aasland sier i sitt svar at elektrifiseringen gir økt etterspørsel etter kraft og isolert sett kan føre til høyere priser, skriver NTB.

– Dagens prisbilde er svært variabelt med lave priser i Midt- og Nord-Norge og høye priser i Sør-Norge. En økt elektrifisering vil derfor kunne slå ut ulikt i forskjellige prisområder. Det vil også avhenge av hvilke forutsetninger som legges til grunn når det gjelder ny produksjonskapasitet og overføringskapasitet i de ulike områdene, sier han.

Advarsel fra eks-sentralbanksjef Øystein Olsen

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen sa i august til Stavanger Aftenblad at en elektrifisering av sokkelen vil føre til press på strømprisene. Man kan ikke få både lav strømpris og elektrifisering samtidig, sa Olsen.

– Massiv elektrifisering bidrar til høyere priser, slo han fast.

En manglende alvorsforståelse

Nilsen reagerer på at regjeringen ikke har funnet fram kalkulatoren på nytt nå som strømprisene er helt annerledes enn de var i 2020.

– Det er spesielt at regjeringen tar beslutninger som vil ramme husholdninger meget hardt, uten engang å regne på hvor hardt det vil ramme, sier Frp-eren.

– Det viser en manglende alvorsforståelse og en politikk som ikke tar hensyn til husholdninger og industri på land, sier han.

Nilsen kaller det uansvarlig av regjeringen å gjennomføre en elektrifisering av sokkelen midt i en priskrise som kan bli en fullskala kraftkrise uten å regne på kostnadene.

Oljeindustrien skal kutte 50 prosent av sine utslipp innen 2030

Energiminister Aasland sier til NTB at det er viktig at regjeringen er tydelig på klimamålene som er satt, og at oljeindustrien skal kutte 50 prosent av sine utslipp innen 2030.

– Hovedingrediensen for å klare det, er å veksle inn fossil energibruk med fornybar energibruk. Løsningene vil innebære tilfeller der man benytter kraft fra land, men hvert prosjekt må vurderes for seg, sier Aasland.

– Vi skal sørge for at det blir nok kraft også på land. Det ene skal ikke fortrenge det andre. Vi ser også nå at det jobbes med flere muligheter for å kutte utslipp, som blant annet havvind, som vil skape mer fornybar energiproduksjon, sier han.

Aasland påpeker at det skal være nok fornybar kraft til både industri og husholdninger i hele Norge. Han viser til satsingen på havvind, utbygging av vindkraft og utvidelse av vannkraften, melder NTB.

– På kort sikt har vi tatt grep for å sikre forsyningssikkerheten vår. Dersom vannstanden i magasinene våre synker ned mot et kritisk lavt nivå, begrenses eksporten, sier Aasland.

