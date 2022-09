annonse

Suldal, Sirdal og Eidfjord er blant Norges rikeste kraftkommuner, men det er Sirdal som gir innbyggerne mest i strømstøtte.

I 2016 produserte de tre kommunene henholdsvis 8.000, 5 500 og 3 500 gigawattimer kraft. Suldal i Rogaland, Sirdal i Agder, og Eidfjord i Hordaland, har med andre ord hatt en kraftig inntektsvekst som følge av rekordhøye strømpriser i 2021 og 2022.

Når det regner på presten, drypper det som kjent på klokkeren. I fjor betalte både Suldal og Sirdal strømstøtte til sine innbyggere. Mens Suldal lot støtten være behovsprøvd, avgrenset til personer med inntil 400 000 kroner i årsinntekt, og familier som tjener under 600 000 kroner, valgte Sirdal en flat sats på 3 000 kroner per hode i kommunen.

Nå er det duket for en ny runde kontantutbetaling til folket i Norges rikeste kraftkommuner. Sirdal har bestemt seg for å gi hver innbygger 5 000 kroner. Det gjøres ingen forskjell på alder. Den eneste betingelsen er at du var folkeregistrert i kommunen 31. august. En familie bestående av far, mor og tre barn mottar med andre ord 25 000 kroner.

Men også familier med to eller ett barn kommer fordelaktig ut av ordningen med 20.000 og 15.000 kroner hver. Sirdal kommune har 1.800 innbyggere, og får dermed en regning på ni millioner kroner. Det har kommunen råd til.

Sirdal eier blant annet 2,07 prosent av Agder Energi, herunder Sira-Kvina Kraftselskap, som står for fem prosent av strømproduksjonen i Norge. De drar dessuten inn naturressursskatt, konsesjonsavgift og eiendomsskatt fra kraftproduksjon. I 2019 kunne Sirdal notere seg kraftinntekter på over 100 millioner kroner.

– De høye strømprisene påvirker Sirdal. Vi ønsker å bidra til å dempe både utgifter til strøm og bekymringene sirdølene har i den ekstreme prissituasjonen vi nå opplever, skriver Sirdal-ordfører Jonny Liland (Ap) på Facebook.

