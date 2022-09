annonse

En 22 år gammel kvinnelig klimaaktivist utløste brannalarmen og limte seg fast til veggen under Elon Musks besøk på Oljemessen i Stavanger.

Hun og de andre aktivistene kom fra «Stopp Oljeletinga», som er en mer frittstående undergruppe av den mer kjente aktivistorganisasjonen Extinction Rebellion. De har som tradisjon å lime seg fast, de har også vært i Stortinget, men da ble de arrestert av politiet.

– Det vi vet er at vi har funnet mye mer olje enn vi kan brenne, så vi ser det som hinsides å lete etter mer olje og gass i den krisen vi står overfor, påsto en mannlig aktivist overfor Nettavisen, fortsatte:

– Jeg syns det er forkastelig, at mens Europa brenner, så feirer vi her. De aktørene som heller bensin på bålet hører ikke hjemme i tiden vi lever i. Det er all slags reklame som dyttes på oss om det grønne skiftet som skal skje, men vi ser at gigantene fortsetter å brenne fossilt brensel.

Mannen stod utenfor inngangen og holdt en appell idet folkemengdene kom ut fra Clarion Hotel Energy i Stavanger, hvor oljemessen holdes. Han forteller at de utløste brannalarmen fordi det er krise.

– Vi kommer til å stå her til vi blir fjernet med makt, sa Extinction Rebellion.

I slutten av juni kom det frem at et amerikansk fond har betalt flere hundre tusen kroner til norske aktivister som står bak kampanjen «Stopp oljeletinga!».

Talsperson Ronja Therese Mylius i Stopp Oljeletinga Norge bekrefter at de har mottatt 45.000 dollar fra det amerikanske fondet, og sier til avisen at de regner med å få mer senere.

– Vi venter på flere donasjoner fra CEF, som vi antakelig får i løpet av sommeren og høsten, sier hun til Adresseavisen.

Under den siste etappen av sykkelrittet Arctic Race la aktivister fra «Stopp Oljeletinga» seg i veibanen foran rytterne.

– Seks personer er arrestert, sier en talsperson for klimagruppen «Stopp Oljeletinga» til Dagbladet, og legger til:

– Her har det vært ulike mennesker som har satt seg ned og blokkert Artic Race i Trondheim, for å få fokus på kravene til «Stopp Oljeletinga».

