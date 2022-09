I fjor sommer utlyste Traavik en dusør på 100.000 kroner til den som kunne dokumentere at kunstneren selv eller Sløseriombudsmannen, nå kjent som Are Søberg, hadde stått for eller medvirket til hets og trakassering av kunstnerne. Uken etter doblet han beløpet, men fortstatt var det ingen som gjorde ingen krav på dusøren:

– Vi må konkludere med at enten har norske scenekunstnere ikke bruk for penger, eller det finnes ingen slike beviser, skrev Traavik den gang.

Les også: Scenekunstner Tormod Carlsen hevdet at han ble hetset og truet etter Sløseriombudsmannens kritikk. Nå er han anmeldt for dokumentfalsk.

Den eneste som sto frem var scenekunstneren Tormod Carlsen, men han ble senere anmeldt for dokumentforfalskning av Konfliktrådet.

Et medlem av Ytringsfrihetskommisjonen trakk seg også i fjor etter at Are Søberg ble invitert til å holde innlegg i Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte med kunstnere under Kulturytring Drammen.

Nå kan Traavik.info enda en gang beholde dusørpengene, etter å ha høynet beløpet til en kvart million.