Sier at det nesten er umulig å forutse hvordan krigen vil utspille seg fremover, men likevel at det er veldig vanskelig å se for seg en historie som har en lykkelig slutt.

John J. Mearsheimer er realist og professor emeritus ved det prestisjefulle University of Chicago. Som en prominent amerikansk statsviter og lærd innen internasjonale relasjoner, blir han gjerne beskrevet som «den mest innflytelsesrike realisten i sin generasjon».

Professor Mearsheimer er forfatter av en rekke bøker om amerikansk og internasjonal politikk, inkludert «The Tragedy of Great Power Politics», «The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities» og «The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy».

Klisjeaktig kjent som statsvitenskapens enfant terrible, har han brukt mye av sin karriere på å argumentere mot den utenrikspolitiske ortodoksien til etablissementet i Washington siden slutten av Den kalde krigen – noe som ofte har medført karriererelaterte utfordringer.

Men etter å vært skydd av offentligheten i mange år for sine realpolitiske standpunkter, har professor Mearsheimer fått et voldsomt comeback takket været hans presise analyser om hvordan internasjonal politikk ville utspille seg etter Den kalde krigen tok slutt. I disse dager kan folk nærmest ikke få nok av ham.

I senere tid, har professor Mearsheimer vært spesielt kritisk til vestmaktenes rolle i handlingsforløpet som ledet opp til den russiske invasjonen av Ukraina. Han har hele tiden argumentert med at vestlige fremstøt for å bringe Ukraina inn i vestlige politiske og militære institusjoner til slutt ville ende med krig.

I rundt tre kvarter, snakket professor Mearsheimer og Resett om den russiske invasjonen av Ukraina og de geopolitiske konsekvensene av krigen. Grunnet lengden på samtalen, blir intervjuet delt i tre deler, hvor følgende temaer blir tatt opp:

1) Krigens konsekvenser for Ukraina, Russland og Vestmaktene, og forholdet dem imellom.

2) Krigens konsekvenser for internasjonal sikkerhet og atomspredning verden rundt.

3) Krigens konsekvenser for forholdet mellom Kina og Russland, samt konsekvensene av at Sverige og Finland nå sannsynligvis blir med i NATO.

