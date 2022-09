annonse

Skjult rasisme og woke i verdens mest åpne, rettferdige land? En kan bli konspirasjonsteoretiker av mindre.

Aftenposten publiserte nylig en artikkel om at ansatte ved Bærum Sykehus har valgt å sette opp et skilt som presiserer at pasienter ikke har rett til å velge hudfarge eller kjønn på deres hjelpepleiere. Dette fulgte en del klager fra ansatte om at de var utsatt for «rasisme og hets».

Sykehuset gir riktignok selv tegn til å innrømme at de kunne formulert seg bedre. Antakelig fordi språkbruken kan virke aggressiv mot sårbare pasienter som også står i et avhengighetsforhold til sykehuset. Likevel er det uklart hva «hets» refererer til, og gitt den eksisterende tendensen i samfunnet, ser jeg på dette som en illevarslende utvikling.

Den konservative journalisten Christopher Caldwell, som jeg har snakket om tidligere i Resett, introduserte i boken The Age of Entitlement ideen om at USA hadde to grunnlover. Den synlige grunnloven av 1787, som har mindre og mindre innflytelse, og en annen, skjult grunnlov som gradvis har erstattet den gamle siden 60-tallet. Denne grunnloven er ikke et skrevet dokument, men snarere et sett med juridiske presedenser som vokste fram i kjølvannet av borgerrettsloven fra 1964.

Caldwells tese er at disse presedensene, solgt til Amerika som midlertidige tiltak for å fikse resultatene av tidligere segregering, gradvis bygget opp en egen logikk der “undertrykte” grupper fikk et ekstra lag med rettsbeskyttelse. Resultatet ble at visse etablerte rettigheter, særlig assosiasjons frihet, ble undergravd. Om en «undertrykt» gruppe kunne hevde diskriminering, kunne en ikke ønske å holde et medlem av denne gruppen utenfor.

Videre ble mulighet for skjønnsvurderinger i f.eks. ansettelse klart underminert, siden man ikke kunne bevise ikke-rasisme i slike saker. Dette igjen førte til en undergraving av ytringsfriheten, gitt at «diskriminerende intensjoner» kunne komme opp i rettsvesenet. Bloggeren Richard Hanania har foreslått at det vi kaller “wokeness” har fungert som en ideologisk rettferdiggjøring av disse presedensene, på et tidspunkt hvor det i økende grad er klart at disse “midlertidige” tiltakene ikke kommer til å forsvinne.

Denne mentaliteten har gradvis kommet inn i Norge, i stor grad gjennom anti-diskrimineringslover. Dette blir forsterket av en offentlig kultur og skolevesen som i økende grad bygger på anti-rasisme som den grunnleggende samfunnsverdien. Når rasisme forstås som noe som bare går en vei (og i økende grad definert som det) forsterker det tendens mot to sett med regler.

I Norge er dette fortsatt mer i kulturen enn i jussen, siden presedens er mindre viktig i romerretten som vårt lovsystem er bygget på. I kulturen, og særlig blant høyt utdannede mennesker, og i skolevesenet, har bekymringer og anklager om rasisme veldig stor innflytelse. Det uklare konseptet «hatprat» brukes om alt fra hets til å uttrykke deskriptive påstander som ikke lengre er politisk korrekte.

I denne situasjonen virker denne historien kanskje litt underlig. Det er sant at noen mennesker ikke liker folk av annen hudfarge. Det er også tilfelle at mange hjelpepleiere er av utenlandsk opprinnelse, og at dette gir utfordringer med språk og kulturforskjeller. At en eldre norsk mann eller kvinne er ukomfortabel med en pleier de ikke kan kommunisere med er ikke rart.

Gitt kulturen av anti-rasisme og vektleggingen av minoritetsrettigheter, er det klart at insentivene åpner for at mange minoriteter vil erklære rasisme for alle konflikter som oppstår, for å få et lett vinn. For øyeblikket ser dette ut til å funke, nordmenn er stort sett veldig redde for å bli anklaget for rasisme. Men det kommer, som alltid, med kostnader. Ved siden av urettferdigheten rettet mot etniske nordmenn, gir dette makt og innflytelse til de vanskeligste, mest urimelige og mest kyniske menneskene som kan tilskrives en «beskyttet status».

Hvordan dette vil utvikle seg i Norge fremover er fortsatt noe vanskelig å si. Men gitt dagens offentlige tilstand er jeg ikke en optimist. Uthengingen av fire elever på Kunsthøgskolen i Oslo for å kritisere anti-rasistiske tiltak, SAIHs avkoloniserings-initiativer, og alle artiklene om den skjulte rasismen i Norge i Morgenbladet, viser til et marked for denne type ideer.

Alt dette i et samfunn som antakelig er blant de mest etnisk åpne samfunn i verden i dag, for ikke å snakke om i historisk sammenheng. En kan bli konspirasjonsteoretiker av mindre.

