Resett var tidligere ute enn Morgenbladet, NRK og VG. Likevel ble vi ikke nevnt hos noen av disse mediene.

Resett er kjent med at både hovedstrøms- og nisjemedier gjennom årene har latt seg inspirere av våre nyhetssaker.

Det hører likevel til sjeldenhetene at samme medier krediterer Resett – med Nettavisen som et hederlig unntak.

De siste ti dagene har Resett flere ganger vært først ute med viktige, opplysende nyheter. Her er en kort oversikt.

Vil bøtelegge Facebook

23. august meldte Resett, med Politico som kilde, at Datatilsynet i Norge går inn for å bøtelegge Facebook på EU-nivå.

Bakgrunnen er at Facebook (Meta) hevdes å systematisk overføre europeiske persondata til selskapets hjemland USA og at Datatilsynet anser dette å være uforenlig med Schrems II-dommen og GDPR.

Dagen etter kunne Morgenbladet formidle samme nyhet, vel å merke bak betalingsmur. Dermed kunne også NTB plukke opp saken.

«Når Meta overfører brukerdata til USA, bryter de det europeiske personvernregelverket og det bør føre til bøter, konkluderer Datatilsynet i et brev som ble sendt til irske myndigheter i juli i år, skriver Morgenbladet, som siterer Politico», skrev NTB.

Hverken Morgenbladet eller NTB opplyste at Resett var de første som omtalte saken. NTB navngir og lenker til både Morgenbladet og Politico.

Russere strømmer over Storskog

To dager senere skrev Resett, som første medium i Norge, at trafikken over riksgrensen på Storskog har tatt seg kraftig opp i andre halvdel av sommeren. Saken var vår egen, originale journalistikk, ingen sitatsak basert på andre medier.

Saken fortsetter.

Tall som Resett hadde innhentet fra grensepolitiet i Finnmark, viste at antallet russere som krysset riksgrensen med turistvisum steg fra 683 personer i juni til 3.967 personer i tiden 1. til 23. august.

Russere utgjør dessuten en større andel at den totale trafikken når alle nasjonaliteter regnes med. I juni stod russere for 17 prosent av grensekryssingene. I august hadde andelen økt til hele 47 prosent.

2. september skriver NRK i en notis at grensepasseringene på Storskog «har tredoblet seg». NRKs kilder er «tall fra politiet», hverken mer eller mindre.

– Det var 5 441 passeringer over grensestasjonen på Storskog ved den norsk-russiske grensa i august. Dette er en økning på 355 prosent sammenliknet med august i fjor. Totalt i år har det vært 26 177 passeringer over Storskog, noe som er dobbelt så mye som samme periode i 2021, heter det i NRKs notis.

Den russiske topplederdøden

Formiddagen 1. september ble det kjent at Ravil Maganov (67), styreleder i Russlands nest største oljeselskap Lukoil, skal ha falt ut av vinduet på et sykehus i Moskva. Det er uklart hva som forårsaket det seks etasjer lange fallet.

Maganov er ikke den første toppsjefen i Russlands energisektor som i år har dødd under uklare og mistenkelige omstendigheter. Allerede klokken 13 var Resett på plass med en omfattende sak om den russiske topplederdøden.

Saken fortsetter.

– I 2022 lever russiske toppsjefer farlig, i alle fall statistisk sett. Her er listen over de ti som frem til nå har dødd under uklare omstendigheter. Fellesnevneren er at de hadde lederstillinger i Russlands olje- og gassindustri, lød vår ingress. Resett poengerte også at dødsfallene er blitt så mange at de har fått sin egen artikkel på Wikipedia.

Nå er det en egen Wikipedia-side for rike russere som har dødd på «mystisk» vis

– Aftenposten, 2. september

Sent på kvelden kom VG med en veldig lik sak kalt «Mystiske dødsfall blant oligarker», med samme tema og vinkling som Resett. 2. september – nesten et døgn etter Resett og tolv timer etter VG – følger Aftenposten opp med saken «På et halvt år har åtte russiske næringslivstopper mistet livet».

VGs sak skiller seg fra Resetts sak ved at VG har innhentet kommentar fra en forsker hos Aleksanteri-instituutti ved Universitetet i Helsinki. Dessuten har avisen laget miniportretter av hver omkomne toppsjef.

Hos Resett finner du alltid saker som vi er først ute med i Norge samt nyhets- og kunnskapsstoff som andre medier ikke har. Besøk oss gjerne daglig, tegn et abonnement eller følg vår Facebook-side.



