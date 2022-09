annonse

Vaginarensing og antivirusmedaljonger.

Prinsesse Märtha Louise’ kjæreste, senere forlovede har fått mye oppmerksomhet i Norge, og da mest av den kritiske sorten.

Durek Verrett har nemlig fremsatt flere fysiske og medisinske påstander som i beste fall mangler tilstrekkelig vitenskapelig belegg. Herunder skal Durek ha hevdet at en medaljong hjalp ham å bli frisk fra covid-19.

Kritikken ble ikke mindre av at Durek «tilfeldigvis» solgte slike medaljonger for nærmere 20.000 kroner stykket på sine nettsider.

Kanskje mer kontroversiell er Dureks påstand om at kvinner trenger vaginarensing etter et visst antall seksualpartnere.

Durek, tolket og gjengitt av NTB, forklarer at samleiet etterlater et «energiavtrykk» som sitter igjen inne i «de seksuelle kjertlene» – og med vaginarensing kan kvinner bli kvitt disse påståtte etterlatenskapene.

Nå reagerer Durek på nordmenns kritikk av hans uttalelser. Han forklarer reaksjonene med kulturforskjeller mellom USA og Norge.

– Det kan aldri holdes noen form for samtale før vi i det minste anerkjenner at vi kommer fra to ulike spektre. To ulike kulturer som tenker på to ulike måter, sier Verrett til TV 2.

– Her i Norge er det helt medisinsk, medisinsk og medisinsk. Og det er greit, det er deres kultur. Men i USA ser vi mot holistiske ting, hevder Verrett videre.

Kristian Gundersen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, mener at Durek serverer «en masse vrøvl» og at det som Durek sier er tull. Gundersen opplyser at han selv har bodd i USA, og er uenig i at reaksjonene kan forklares med kulturforskjeller.

