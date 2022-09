annonse

Etter at et hus ble tatt av et jordras fredag kveld i Valsøyfjord i Trøndelag har politiet hatt vakthold på stedet. De er uklart om det kan være fare for nye ras i området.

– Vi vet ikke om det er fare for nye ras, eller om noe har endret seg siden i går, forteller Randi Fagerholdt, tjenesteleder i politiet i Trøndelag, til NTB.

En geolog skal undersøke raset, og få klarert om det kan være fare for nye ras i området.

En eldre person omkom i raset som tok et hus i Valsøyfjord i Trøndelag fredag kveld. Seks personer befant seg i huset under raset. En av disse var en to år gammel jente.

– Letemannskapene klarte å lokalisere henne ved at hun lagde lyder, og på bakgrunn av det fikk de henne ut av huset. Deretter ble hun fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim, sier Fagerholdt.

Flere ble fraktet til sykehus etter å ha fått klemskader etter raset. Men ingen er alvorlig skadet, med unntak av den omkomne.

Rett overfor huset som ble tatt av skredet blir det bygget en ny E39. Geologer skal vurdere hvorvidt anleggsarbeidene, som Vegvesenet har bekreftet at foregikk 30 til 50 meter ovenfor huset fredag kveld, kan ha bidratt til å utløse jordraset.

– Vi vet ikke om det er noen årsakssammenheng ennå. Det skal vi finne ut av, sier Fagerholdt.

Arbeidet med den nye veien har foregått i området i to måneder.

