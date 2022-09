annonse

Deling av en avskyelig Snapchat-video skaper bekymring for Oslo-politiet. Gjerningsmenn tjener penger på å dele ydmykende innhold, advarer de.

I videoklippet hører man stemmen til en eldre gutt, som mishandler et svært skremt og gråtende barn. Mishandleren snakker med en slags kebabnorsk aksent, men gjerningsmannens identitet er ikke kjent for Resett.

Videoklippet kommer fra Snapchat, og er sett av Resett. Det er av såpass forstyrrende art, at vi ikke ønsker å dele det, av hensyn til offeret, som kan identifiseres i klippet.

Barnet, en gutt, blir sparket mens han ligger nede, og blir tvunget av voldsutøveren til kysse vedkommendes sko, mens han blir kalt fornedrende skjellsord.

Dette kan ses i sammenheng med de siste årenes voldsbølge, der mishandlere og ransmenn tvinger sine ofre til å kysse skoene deres, for å demonstrere en form for «dominans».

Barnet i den aktuelle videoen Resett har sett gråter og trygler gjerningsmannen om å få være i fred. Han ber om at gjerningsmannen bare tar sparkesykkelen hans, bare han slutter å slå.

Tjener penger

Oslo politidistrikt opplyser at gjerningsmenn faktisk tjener penger på å dele slike videoklipp i sosiale medier.

– Vi opplever at dette har utviklet seg over tid hva gjelder å dele ekstremt og groteskt skadelig innhold på nett. Noe også aktørene virker som å sette pris på at folk gjør, da de tjener penger på dette, fastslår politiførstebetjent Anne Katrin Storsveen Oppegaard, overfor Resett.

– Det er sjelden de sletter slikt innhold, selv når politiet tar kontakt og rapporterer om slikt innhold, og ber om sletting da det bryter med loven. Det kan virke som aktørene tar svært lite ansvar for hva som deles på deres nettsider og SoMe-kanaler, og mener brukerne selv må ta ansvar for hva de deler. Det er både arrogant og kynisk å mene – da alle har et ansvar for hva som deles på nett. Dette er et samfunn- og verdensproblem alle må gjøre sitt for å få bukt med.

Advarer mot deling

Oppegaard advarer mot deling av videoklipp som dette, også av hensyn til det traumatiserte offerets personvern.

– Hvis folk forstår hva dette innebærer for de som blir utsatt – psykisk sett, så tror jeg folk hadde tenkt seg om for hva de deler med andre. Tanken de bør ha i hodet – til enhver anledning – er; hva om dette var meg, mine barn, mine barnebarn, min venn, min kone eller mann, min kjæreste med mer? Hvordan ville jeg ha reagert om alle, både kjente og ukjente, fikk se meg i en lignende krenkende situasjon? Folk må rett og slett bruke sunn fornuft!, erklærer politiførstebetjenten.

Men også gjerningsmenn har personvern, påpeker Oppegaard.

– Mange står i allerede vanskelige situasjoner i livet, og det å «henge noen i galgen til spott og spe» løser i hvert fall ikke hendelsen. Det er full forståelse at folk reagerer på de kriminelle handlingene som utføres, og at folk blir opprørt. Det blir vi i politiet også. Men vi må også her bruke sunn fornuft for hvordan vi reagerer. Det er ikke slik at gjerningspersonene ikke skal bli straffet for det kriminelle de gjør, men overlat til påtalemyndigheten med å finne strafferammene, advarer politiførstebetjenten.

Peker på forebygging

Oppegaard bedyrer at politiet gjør alt de kan for å få bukt med dette problemet.

– Vi setter inn de tiltakene vi ser er nødvendig i enhver sak for å løse sakene, og straffer de som skal ha straff etter lovgivningen. Videre jobber vi mye med forebyggende arbeid for å unngå liknende hendelser for fremtiden. Forebygging av kriminelle handlinger er politiets hovedstrategi og en av våre største oppgaver, og vi jobber hver dag med å både løse saker og forebygge kriminalitet.

