Lederne for Norges to største partier får kritikk for sine energiutspill.

Equinors konserndirektør Irene Rummelhoff går i rette med statsministerens påstander i energidebatten.

Rummelhoff mener det er «retorikk» fra politikere og andre aktører som er årsaken til engergikrisen, og ikke krigen i Ukraina. Dette uttalte hun under ONS-konferansen i Stavanger ifølge Dagens Næringsliv.

– Det er en stor misforståelse der ute, og det er at energikrisen ble skapt av krigen. Det ble den ikke. Energikrisen var tydelig til stede minst seks-syv måneder før krigen. Og den er resultatet av underinvestering i energi, all slags energi i mange år, og det er nøyaktig hva vi opplever i Norge også, sa Rummelhoff ifølge avisen.

Hun mener at oljemotstander har bidratt til krisen vi nå ser.

Nettstedet Energinytt24 skriver i en leder at Erna Solberg og Jonas Gahr Støre bør beklage sine «splittende» strømutspill. De to partilederne har begge hardnakket hevdet at det er krigen i Ukraina som er årsaken til strømkrisen.

– Erna Solberg påstod tidligere denne uken at de som diskuterer og krever billigere strøm, støtter Putins krig i Ukraina. Påstanden er i samsvar med det Støre uttalte under Arendalsuken. Den er egnet til skade norsk demokrati og ytringsfrihet, skriver nettstedets interimredaktør Olav Sylte i lederen.

– De eneste i landet som støtter Putins krig, er egentlig statsministeren og den forrige statsministeren, som kommer med slike tåpelige utspill overfor vanlige folk i en vanskelig tid.

