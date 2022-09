annonse

Tobias har sminket seg siden han var seksten. Nå er han 22, og kaller det råkult at flere menn følger etter.

– Jeg synes det er råkult at flere menn tør å bruke sminke, uavhengig av legning. Det er faktisk ikke alle menn som bruker sminke du kan se det på, sier Tobias til NRK.

At flere menn har begynt å sminke seg er ikke bare Tobias’ inntrykk. Statskanalen skriver at den japanske kosmetikkprodusenten Shiseido melder om doblet salg under pandemien. Og grunnen? Menn ønsker å se bedre ut på digitale møter på Zoom og MS Teams.

– Jeg begynte med sminke da jeg var 16. Før brukte jeg det hver dag, men nå bruker jeg det kun når jeg skal noe spesielt og vil føle meg ekstra fresh, forteller Tobias.

I dag arbeider tromsøværingen som skjønnhetsrådgiver. Han får støtte fra Tomas Erdis, som NRK presenterer som en av Norges fremste makeupartister og hårstylister.

– Jeg merker en kjempestor forskjell på normaliseringen av at menn bruker sminke. Den nye generasjonen er ikke like opptatt av regler og normer, og jeg merker det er mer akseptert at menn også kan bruke sminke, sier Erdis til NRK.

Flere produsenter av klær og kosmetikk har tatt i bruk sminkede menn som modeller. Herunder har motehuset Yves Saint Laurent oppnevnt rapperen Lil Naz X (23) som ambassadør for å fronte sminke for menn.

