annonse

annonse

Kort tid etter Vladimir Putins angrepskrig mot Ukraina 24. februar i år valgte både Visa og Mastercard å innstille sin virksomhet i Russland.

Visa- og Mastercard-kort utstedt av russiske banker kunne dermed ikke lenger brukes, hverken i Russland eller utenlands, mens Visa- og Mastercard-kort utstedt av utenlandske banker samtidig sluttet å virke i russiske minibanker.

Vel å merke har Russland utviklet sitt eget, innenlands system for betalinger med kort, kalt Mir. Selv om Mir-kort offisielt kan brukes i et titalls land, herunder Tyrkia, Kasakhstan og Hviterussland, fungerer det i praksis bare i Russland. Mir-kort kan med andre ord ikke brukes til å betale for varer og tjenester i Europa og USA.

annonse

Russland håpet derfor at kinesiske UnionPay, et betalingskort som stadig blir mer utbredt i verden, herunder i Norge og Europa, delvis kunne erstatte Visa og Mastercard. Flere rusiske banker begynte da også å tilby UnionPay-kort nå i vår.

Les også: Russland avduker nye planer for digital rubel og hjemmelagd betalingssystem

Russiske UnionPay-kort var vel å merke ikke ment for hvermansen. En russisk kilde forteller til Resett at noen banker tar over 10.000 rubler, rundt 1.500 kroner, for å utstede UnionPay-kort. Til sammenlikning er Mir-kort oftest gratis.

annonse

Uansett synes betalingskortgleden å ha blitt kortvarig. UnionPay skal nå ha sluttet å akseptere UnionPay-kort utstedt av russiske banker, skriver The Moscow Times. Grunnen skal være frykt for å rammes av vestlige sanksjoner.

Flere russiske banker, herunder Sberbank, er nemlig svartelistet av EU, USA og en rekke andre land på grunn av angrepet mot Ukraina, noe som skal ha fått UnionPay til å avvise samarbeid med Sberbank, Russlands svar på DNB.

Saken fortsetter.

Russere som har skaffet seg UnionPay-kort, sliter nå angivelig med å utføre betalinger til USA, Israel, Europa, Asia og Midtøsten, rapporterer avisen.

Sammenliknet med norske banker regnes bankene i Russland som særdeles profitable. Bankene beregner en viss prosent i gebyr på stort sett alle betalinger mellom konti, mens bedrifter må betale rente på sine innskutte driftsmidler.

I 2020 trakk The Moscow Times frem Raiffeisenbank som et kroneksempel. Det østerrikske morselskapet dro inn førti prosent av sin nettoprofitt fra Raiffeisenbank, selv om banken kun utgjorde ti prosent av morselskapets anleggsmidler.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT