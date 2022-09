annonse

Sør-Norge får lørdag høyere snittpris på strøm enn nesten samtlige andre land i Europa, viser strømbørsens oversikt.

– Nå er det lite vann i magasinene, og det er nettopp sånne dager vi skal importere strøm til Sør-Norge. Da blir det dyrere strøm her enn i for eksempel Tyskland, sier sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo til E24.

Lørdag vil strømmen i Sør-Norge koste i snitt 385,58 øre per kWh. Da er det bare Frankrike, av landene som bruker Nord Pool, som har høyere priser med 418,56 øre.

– Det er ikke så ofte at snittprisen for hele døgnet er høyere her enn ellers i Europa, men det har skjedd en del helgedager i det siste, og nå også på enkelte virkedager. Det vil skje hyppig fremover og være det normale de nærmeste månedene. Det øker sannsynligheten for at prisene ikke blir så fryktelige høye til vinteren, siden vannet spares til vinteren når det trengs mest, sier Seland.

