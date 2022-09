annonse

annonse

Statens vegvesen tror veiarbeid medvirket til leireskredet som tok med seg deler av en husklynge.

En kvinne i åttiårene omkom i ulykken, mens fem andre kom seg ut eller ble berget av redningsmannskaper.

Det var i sjutiden fredag kveld det gikk et leireskred i Valsøyfjorden i Heim kommune i Trøndelag. Skredet utgikk fra et felt hvor Statens vegvesen utførte arbeid, og veltet inn over et bebygget tun.

annonse

Halvdelen av et hus ble knust i skredet, som ifølge NTBs opplysninger var 200 meter langt og tjue meter bredt.

Les også: En død etter jordras i Trøndelag: – Vi vet ikke om det er fare for nye ras

TV 2 erfarer i dag at Statens vegvesen allerede så godt som har konkludert med at bygging av ny E39 ovenfor tunet medvirket til at leiren løsnet.

annonse

Politiet etterforsker ulykken. Det er også nedsatt en ekstern ekspertgruppe som skal se på årsaken til raset, men allerede nå ser det ut til at veibyggingen har medvirket til raset, sier prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen til TV 2.

– Vi forstår godt at man tenker at det er en sammenheng, og det er det vi er i ferd med å konkludere med òg, sier Nesje. Han sier det er en tragisk hendelse og at det er viktig å komme til bunns i hva som førte til raset.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT