Tyskland og Russland langer ut mot hverandre for stans i gassforsyningen gjennom Østersjø-ledningen Nord Stream 1.

Fredag kveld kunngjorde Russland at de ikke kunne skru på kranene igjen etter at nedstengning for planlagt vedlikehold var over.

– Putin har brutt sine kontrakter. Russland er ikke lenger en pålitelig leverandør av energi, sa den tyske statsministeren Olav Scholz søndag.

Beskyldes for manglende vedlikehold

Kreml beskyldte på sin side EU for å stanse gassleveransene.

– Hvis europeerne tar en helt absurd beslutning der de nekter å vedlikeholde systemene sine, eller rettere sagt, systemer som tilhører Gazprom, så er det ikke Gazproms feil, men skylden til politikerne som bestemte å innføre sanksjonene, sa pressesekretær Dmitry Peskov i TV-programmet «Moskva. Kreml. Putin».

Ifølge Peskov er europeerne forpliktet gjennom kontraktene til å vedlikeholde systemene til den russiske energigiganten Gazprom.

