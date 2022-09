annonse

Politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe, Hege Skarrud, forteller om Elon Musks besøk på oljemessen i Stavanger.

– Lag flere babyer! Fortsett med olje og gass! Lag havvind og selg til Sør-Europa! Ja til flere batterifabrikker! Mer støtte til elektriske biler! I de grufulle morgentimene mandag 29. august, etter Elon Musk landa i privatflyet sitt og kjørte Tesla-kampanjetur til energimessa ONS (Offshore Northern Seas), viste norske medier seg på sitt beste: ukritiske referater av hva enn som kom ut av verdens rikeste manns munn, skriver Hege Skarrud, politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe, i Klassekampen.

– Elon dro ikke til Norge for å «takke det norske folk» for at de velger politikere som satser på el-bilpolitikk. Han kom for å tilfredsstille sine tilhengere og sjarmere norske beslutningstakere – og tilsynelatende mediene – så han kan fortsette å tjene seg styrtrik og få flere med på Mars-laget sitt, legger Skarrud til.



Skarrud skriver at Elon har en astronomisk visjon for framtida. Med verdens tjukkeste lommebok har han mye makt i å forme den framtida.

– Når han inviteres inn i varmen som en visjonær og viktig aktør for å få på plass «framtidas teknologi», gis han enda mer makt. Da er spørsmålet: Hvordan ser Elons framtid ut? Og hvorfor ser den sånn ut?, sier Skarrud, og fortsetter:

– Elon og flere andre blant tech-gutta sverger til «total utilitarisme». Dette betyr at så mye verdi som overhodet kan skapes, skal skapes. Mennesket er kun beholderen som skaper verdien.

Skarrud sier videre at når media hegner om fortellingen om at politisk journalistikk ikke skal ta stilling, ender de opp med å ta ideologiske løperunder for en person langt ut på høyresida som får sykere ideer jo flere gullstoler han bæres på.

