Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fordømmer henrettelsene Hamas har utført på Gazastripen.

Fem palestinere, blant dem to menn som er dømt for samarbeid med Israel, er blitt henrettet i Gaza. Sist gang Hamas henrettet palestinere fra Gaza var i 2017.

I strongly condemn the execution of five prisoners in Gaza this morning.



De facto authorities in Gaza must stop executions and freeze all death sentences in compliance with the moratorium put in place by the PA.



Norway opposes death penalty in all circumstances.

— Anniken Huitfeldt (@AHuitfeldt) September 4, 2022