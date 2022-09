annonse

annonse

Lederen av den kinesiske Folkekongressen, Li Zhanshu, besøker Russland neste uke.

Li blir den mektigste kineseren som besøker Russland siden Ukraina-krigen startet. I Russland vil Li delta på Eastern Economic Forum. Det finner sted i Vladivostok, øst i Russland.

Kina har den sist tiden blitt en enda viktigere samarbeidspartner for Russland, Kina har ikke fordømt Russlands krigføring i Ukraina, men kritisert vesten for sanksjoner mot Russland samt vestens store våpen-pakker Ukraina.

annonse

Kinesiske myndigheter har hintet om at det er vesten som har skylden for krigen som nå utfolder seg i Ukraina, etter at vesten har ved gjentatte anledninger ignorert Russlands bekymringer om NATO rekruttering langs sin vestlige grense.

Les også: Israelsk Kina-forsker: – Kina anser Russland i økende grad som en juniorpartner (+)

Blotter seg for Kina

Kina følger nøye med på vestlige lands sanksjonsevne, og legitimiteten av såkalte «røde linjer» som gir verdifull informasjon til Kina om USAs og EUs reaksjonsmekanismer og om deres vilje til å gå utover tradisjonell diplomati og viljen til å bruke ukonvensjonelle midler for å utøve press.

annonse

Denne informasjonen er spesielt viktig for Kina for å avgjøre hvordan det kan reagere i tilfelle det oppstår en konfrontasjon med Vesten, for eksempel over Taiwan.

Krigen i Ukraina har gjort Kina mer aktiv i å utvide sin innflytelse i Oseania og Sentral- og Sør-Asia, mens USA og EU er tynget ned av krigen i Ukraina og innenlandske sosiale og økonomiske vanskeligheter.

I 2019 var Li i Norge. Da møtte han daværende statsminister Erna Solberg (H) og var i audiens hos kong Harald på slottet.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT