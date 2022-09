annonse

Matvarebaronene går i milliardoverskudd. Jeg vil herved sende en beskjed, sier Marie Sneve Martinussen, stortingsrepresentant og nestleder i Rødt.

– 1. juli økte matprisene drastisk i Norge. Beskjeden fra dagligvarekjedene var at de bare var nødt til å øke prisene på grunn av økte innkjøpskostnader, skriver hun i et leserinnlegg i Nettavisen, og fortsetter:

– Onsdag la Norgesgruppen fram sin halvårsrapport, og her er det få tegn på at de rammes av priskrisen.

Sneve Martinussen forteller at Norgesgruppen eier blant annet Kiwi og Meny, og at de hadde et overskudd etter skatt på hele 1,3 milliarder kroner. Eieren Johan Johansson har en formue på femti milliarder kroner.

– Jeg vil herved sende en beskjed: Senk matvareprisene, Johan! Det har Norgesgruppen åpenbart råd til, skriver hun, og sier at han kan unnvære litt profitt:

– Hvis Johansson bare nøyer seg med litt mindre profitt, kan mye av prisøkningen for vanlige folk reverseres. Konkurrenten Coop har allerede lovet å fryse prisene sine. Det er ikke synd på dem, mener hun.

Hun skriver videre at dagligvarebaronene har tjent ekstremt gode penger på at grensene og restaurantene var stengt under pandemien.

De fortsetter de å tjene gode penger. Hun mener de flytter regningen over på forbrukerne og at konkurransen er for dårlig.

– Vi kan ikke ha det slik at dagligvarebaronene tjener seg enda rikere på å gjøre forbrukerne fattigere, mener nestlederen i Rødt.

