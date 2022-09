annonse

Sverige kan muligens få en mer realitetsorientert regjering enn Norge har. Men er det for sent for dem?

Etter min mening er nok dette siste sjanse for Sverige slik vi kjenner det. Skulle de klare å stemme frem et nytt borgerlig flertall, slik at de kan få en borgerlig regjering med avgjørende støtte fra Sverigedemokraterna, så er det kanskje mulig for dem å snu utviklingen, redde stumpene av den svenske nasjonalstaten og rydde opp i utenforskapsområdene. Hvis de ikke klarer dette, hvis de henger igjen i de underlige forestillingene om at det er rasistisk å moderere innvandring på en bærekraftig måte, og lar venstresiden fortsette, så forstår i alle fall ikke jeg hvordan de noen sinne skal greie å ta kontroll, og snu utviklingen.

Sverige blir trolig forandret for alltid. Den demografiske flodbølgen, etter en innvandringspolitikk som har vært totalt blottet for måtehold og moderasjon over lang tid, er allerede så enorm, at det vil kunne ta generasjoner før integreringsproblemene begynner å forsvinne. Dette gitt at man også snarest setter full stopp for permanent flyktning- og asylinnvandring og medfølgende familiegjenforening.

Det er liten tvil om at Norge, og Danmark, også har ført en uansvarlig innvandringspolitikk gjennom lang tid. Men der danskene over hele det politiske spekteret virkelig har kommet til fornuft, og nordmenn har strammet til noe, så har svenskene på den andre siden tatt den uansvarlige politikken til helt vanvittige nye nivåer. Tilbake til migrasjonskrisen i 2015 tok svenskene imot 112 000 asylsøkere, da Norge tok imot 30 000. Også 30 000 er jo voldsomt mye mer enn det som er ansvarlig for et velferdssamfunn.

Jeg har registrert at enkelte debattanter, også i Resetts kommentarfelt, sammenligner nyankomne migranter med innfødte barn. Det koster å oppdra barn til å bli bidragsytende skattebetalere, og det koster å integrere innvandrere. Dette går for å være det samme, hevder disse debattantene. Det er enkelt å gjøre denne typen sammenligninger, men de kommer til kort i møte med virkeligheten.

For det første blir barn født og oppdratt av norske borgere som regel forsørget av sine foreldre. Ikke av staten. For det andre vil et barn som vokser opp i Norge med norske eller svært godt integrerte foreldre, få inn norske normer, sosialisering, skikk og bruk, kunnskap og forståelse for samfunnet inn med morsmelken, hjemme, på skolen og ellers under oppveksten.

Man får helt andre forutsetninger for å fungere i det norske samfunnet, enn det man får når man kommer til Norge som voksen fra en helt annen kultur med helt andre verdier, kulturell bagasje, moral og æreskodeks, et helt annet skoleløp og uten språkkunnskap. Det blir noe helt annet. Forutsetningene for å klare seg i det norske meritokratiet, der formelle kvalifikasjoner og normer er svært viktige, blir naturligvis mye dårligere. Og det går naturlig nok i arv.

Det er jo mange unntak så klart. Etterkommere av integrerte innvandrere, som kanskje har jobbet og stått på og deltatt siden de kom, blir kanskje omsider like norske som meg. Jeg har jo også delvis innvandrerbakgrunn. Men man kan ikke forvente den typen utvikling av det store flertallet flyktninger og økonomiske migranter fra helt andre himmelstrøk. Jo større denne innvandringen er, jo vanskeligere blir inkluderingen på makronivå, selv om mange enkeltmennesker gjør sitt beste. Og det viser jo også alle erfaringer. Det er bare å kikke på de enorme og galopperende kostnadene som kan tilknyttes integreringstiltak og det høye velferdsforbruket ulike grupper har. Utgiftene vokser inn i himmelen. Og dette er et ubestridelig faktum. Det har vært det lenge. Allerede i 2011 advarte NHO mot høy, kostbar innvandring.

Det er noe vi kommer til å slite med i Norge over tid, og som krever en betydelig mer restriktiv politikk for fremtiden. Og det er også her hunden ligger begravet hva gjelder de store problemene man ser i Sverige, med et raskt voksende antall utenforskapsområder. Dårlige forutsetninger, lav tilknytning til det svenske fellesskapet og en hverdag uten mål og mening avler kriminalitet, gjengvirksomhet og fiendtlighet overfor storsamfunnet. Dette er rett og slett å forvente.

Det som kanskje er litt interessant er jo at Sverige nå, om det blir flertall på borgerlig side, kan få en regjering som forstår dette veldig mye bedre enn tidligere regjeringer. Når problemene blir så påtagelige over store deler av landet, blir det vanskeligere å overbevise folket om at dette «kommer til å ordne seg», og at det bare er å åpne sine hjerter for mer migrasjon, så vil alt gå så bra.

Det hjelper også veldig at Sverigedemokraterna har tatt et tydelig oppgjør med rasisme og fremmedfiendtlighet i partiets historie (noe det sosialdemokratiske regjeringspartiet kunne lære litt av), og ikke minst at partilederen Jimmie Åkesson er en utrolig sympatisk figur, en veldig god debattant og tydelig på hvor grensene går mellom fornuftig migrasjonspolitikk, og uakseptabelt fremmedhat. Det må jo være umulig å ta ham for å være rasist. Det må jo være veldig vanskelig å male ham som fanden i svensk offentlighet?

I tillegg later både Moderaterna (Høyres søsterparti), Kristdemokraterna (med flotte norskættede Ebba Busch som partileder) og Liberalerna til å være på en helt annen planet enn før. Nå sier de jo tydelig at de ønsker å samarbeide med SD, og at de er kommet overens om helt sentrale politikkområder som migrasjon, kriminalitetsbekjempelse og økonomi.

Saken fortsetter.

Det finnes altså en risiko for at svenskene får en mye bedre og mer realitetsorientert regjering enn vi har i Norge. Men de har også større problemer å ta tak i. Og det er ganske nitrist. Vi får håpe at det ikke må bli så ille i Norge før vi også kan få en sunnere holdning til migrasjon og en bærekraftig demografisk utvikling.

