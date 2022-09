annonse

annonse

Kulturrådet vil ha mangfold. Kanskje de burde ha støttet sin eneste dissident?

Morten Traavik har mottatt økonomisk støtte fra Kulturrådet i 24 sammenhengende år. Det var før han inviterte Are «Sløseriombudsmannen» Søberg til å lage virkelighets-teater med ham: Sløserikommisjonen.

Kulturrådet avviser sammenheng. Men uansett får avslaget konsekvenser for Traavik og scenekunstkompaniet hans, Traavik.info.

annonse

Resett lurer på hvordan dette skal gå. Og hva publikum selv risikerer å miste av kritiske bidrag til scenekunsten.

– Ja, hva skal man svare på det, spør Traavik litt overveldet tilbake etter mandagens dårlige nyheter.

Resett snakker med en kunstner som sjonglerer mellom yngstesønnens fotballtrening, intervjuer og store videre utfordringer for Traavik.info. Styret har hatt ekstraordinært styremøte. Mye står på spill.

annonse

– Som styreformannen nettopp sa, this is only the end of the beginning. Det er litt som høsten i 39, spøker Traavik. Humør og fatning er det lite å utsette på.

Kunsten å overleve

Stiftelsen Traavik.info søkte Kulturrådet om 4,5 millioner kroner i kunstnerskapsstøtte. Pengene skulle gå til produksjon, drift og videre prosjekter i fem nye år. Etter avslaget er det er fortsatt uklart om de kan søke Kulturrådet igjen neste år eller om de må vente lenger.

– Hvordan ser veien ut fremover?

Les også: «Sløserikunstner» fratas statsstøtten – anklaget utvalgsmedlemmer for inhabilitet

– Vi må forsøke å overleve. Vi har pågående nasjonale og internasjonale samarbeider og alle vet jo at vi jobber på uansett, nesten uansett hva som skjer. Spørsmålet er om vi rett og slett må utsette enkelte prosjekter på ubestemt tid. Omrokkere, se etter alternative midler og sånt.

– Kanskje vi også må vurdere om vi i det hele tatt kan gjennomføre.

Saken fortsetter.

– Potensielt sett må vi kanskje tenke annerledes i forhold til det kommende halvåret, i hvert fall. Begynne å tenke mye mer kortsiktig kanskje. Vi kan jo ikke legge ned på dagen heller. Vi har ansvar for folk med avtaler.

annonse

Traavik forteller at de til enhver tid har mellom cirka 10 og 30 mennesker i arbeid, i både inn- og utland. Som da har delvis inntekt fra prosjektene deres, avhengig av om de har produksjon eller ikke.

Virkelighetsteater og teatervirkelighet

– Prosjektene begynner med et konsept, forklarer Traavik. Så researcher man og nettverker over en lengre periode, samler ideer og sånt.

– Og så strukturerer man det etterhvert som virkeligheten rundt utvikler seg.

Hyperteater kaller Traavik sin egen kunstform, som litt forenklet kan beskrives som en blanding av performance, teater og konseptkunst. En forgrening av den såkalte relasjonelle estetikken fra vår nyere kunsthistorie. Her er det iscenesettelse og sosiale situasjoner som gjelder, en kunstform som også inkluderer reaksjonene og effektene den har på situasjonen den er en del av.

Les også: «Prosjekt sløseri»: Tåler kunstfeltet kritikk? (+)

Sløserikommisjonen er et kanskje fullkomment eksempel på hvor godt, eventuelt galt, dette kan gå. Her iscenetter Traavik selve debatten om kunstfeltet ved å inkludere stridens eple, nemlig den faktiske Are «Sløseriombudsmannen» Søberg. Han deltar, men er samtidig bare en rolle i et samspill. Ja, akkurat som i virkeligheten! Til stor provokasjon og fornøyelse, videre reaksjoner og debatt. Alt blir en del av verket, avhengig av lesningen og betrakteren. Kunst og kritikk i ett.

annonse

En ny versjon av Sløserikommisjonen har planlagt premiere i Kristiansand i midten av november.

Tidligere har Traavik arrangert missekonkurranser for mineskadde kvinner i Kambodsja og Angola samt Nord-Koreas første rockekonsert (med det slovenske industrirockbandet Laibach) og festival for samtidskunst i hovedstaden Pyongyang.

Saken fortsetter.

Prosjektene engasjerer og provoserer, i inn- og utland. På skattebetalernes regning og Kulturrådets nåde, så klart. Traavik har lært folk i Nord-Korea å feire 17. mai og om Kardemommeloven, i tillegg til å gjøre sceneoppsetning med nordkoreanske barn i Bergen – Kardemomyang.

Han har til og med bidratt til å utvikle en nordisk utbryterstat. Selv om landegrensene mellom virkelighet og kunst forblir uklare, kanskje også utopiske.

Fremtidige prosjekter – eller konkurs?

Traavik nevner flere prosjekter og samarbeid som er i prosess mot realisering. Et handler om musikalsk appropriering, forteller Traavik. Arbeidstittel er «The Jazz Tax» og spørsmålet er om man skal innføre en skatt på jazz hver gang noen spiller jazzmusikk. Og til hvem denne avgiften eventuelt skal tilbakeføres til, som liksom er berettiget nok til å motta pengene.

– Så har vi et planlagt prosjekt om hederskultur, et samarbeid mellom Traavik.info og et teater i Kosovo og Universitetet i Tirana i Albania. Det er planlagt å gjennomføres i løpet av neste år og året etter det. Albania-prosjektet har de drevet research på i flere år nå, forteller Traavik.

Første forestilling er egentlig planlagt neste sommer. Men det kan spøke for både dette prosjektet og flere etter avslaget om videre støtte fra Kulturrådet.

Tette bånd i Kulturrådet

Avslaget ble vedtatt bare en uke etter at NRK slapp dokumentaren «Prosjekt sløseri», som følger samarbeidet med Are «Sløseriombudsmannen» Søberg og dokumenterer konfliktene som oppsto i det organiserte kunstlivet – med blant andre medlemmer av Kulturrådet.

For Traavik var premieren bare en offentlig påminner om en prosess som har vart i mer enn to år. Inhabilitet og mulig avslag fra Kulturrådet ble dermed en godt varslet bekymring fra Traaviks side. Traavik.info sendte innsigelse om inhabilitet til Kulturrådet 11. august, to uker før tildelingene ble avgjort.

Resett har fått innsyn i inhabilitetsinnsigelsen og Traavik forteller at han ikke fikk vite om innsigelsen ble tatt til etteretning før Kulturrådet offentliggjorde dette under tildelingslistene, mandag 29. august.

Her bekreftet Kulturrådet at de etterkom innsigelsen og at lederen for faglig utvalg for teater og to andre medlemmer i utvalget ble «erklært inhabile til behandlingen av søknaden fra Traavik.info».

– En må vel ha bestemt seg ganske godt og grundig på forhånd, og knipe begge øynene godt igjen, for ikke å finne noe som helst påfallende med dette avslaget, mener Traavik. Og tidspunktet det skjer på, såklart. Ikke minst bakteppet, legger han til.

– Dette handler nok mer om strukturelle problemer, sier Traavik, og mener Kulturrådet har avvist forsøk på dialog med ham helt siden han startet samarbeidet med Sløseriombudsmannen, Are Søberg.

Thomas Hansen, Kulturrådets fungerende kommunikasjonsdirektør, bestrider påstandene og skriver til Resett:

– Det er ikke riktig at avslaget til Traavik handler om hans kritikk av Kulturrådet. Det er heller ikke riktig at vi ikke har hatt dialog med Traavik.

– Vi har vært opptatt av å behandle Traavik likt som alle andre kunstnere på kunstnerskapsordningen, noe som for denne ordningen innebærer jevnlige oppfølgingsmøter. Slike møter har også blitt avholdt med Traavik, skriver Hansen.

Saken fortsetter.

Traavik er ikke like overbevist. Han mener alt forandret seg etter samarbeidet med nettopp Sløseriombudsmannen Are Søberg, som etterhvert også ble styremedlem i Traavik.info.

– Det var jo der det skar seg. Før dette har jo Kulturrådet vært ganske støttende til min virksomhet. Både gjennom tildelinger, men også når det stormet rundt for eksempel prosjektet med Nord-Korea, forteller Traavik.

– Det fikk jo masse motbør det òg. Men den store forskjellen var at motbøren kom fra den andre siden, the bad guys som Frp og Civita.

– Så da var kunstens autonomi veldig viktig. Og evnen til å se ting fra flere sider og sånn, ironiserer Traavik.

Vurderingskriterier

Et vedvarende problem er at Kulturrådet aldri begrunner vedtakene, dermed kan de heller ikke ettergås. Dette har rådet høstet mye kritikk for, også i andre saker.

Traavik selv hadde likt å se en søknad som lykkes bedre i å oppfylle Kulturrådets kriterier enn hans egen. Søknaden hans tar Resett ikke stilling til, men kunstnerskapet og stiftelsens produksjoner kan tyde på at han har et poeng.

Saken fortsetter.

I Kulturrådets «Områdeplan for scenekunst 2022 – 2024» er det nettopp «eksperimentering, utforsking, nyfortolkning og samarbeid på tvers av uttrykksformer og sjangrer» som gis vekt, med målsetning om å «utfordre forventninger og vante perspektiver, slik at scenekunstens grunnelementer og den konteksten de inngår i selv blir gjenstand for kunstnerisk undersøkelse».

– Et performativt mangfold

Traavik er også sterkt kritisk til hvordan Kulturrådet politiseres gjennom såkalt mangfoldspolitikk. Kulturrådet skriver: «I 2020 fikk Kulturrådet i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet å være nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. Hele Kulturrådet eier oppdraget og tiltakene skal merkes i alt vi gjør.»

– Det er utrolig at ikke dette er problematisert mer. Kulturrådet skal nå skal være et slags mangfolds-organ med ansvar for et ikke nærmere definert mangfold, sier Traavik.

Saken fortsetter.

– Et reelt mangfold er jo et meningsmangfold. Men det såkalte mangfoldsbegrepet her, handler jo kun om et signalisert mangfold. Et performativt mangfold.

– Kulturrådet ber nå om synlig mangfold. De sier det rett ut og skriver det på Facebook-siden sin. Og nesten ingen reagerer, sier Traavik. Dette mener han kombinerer det verste av både social justice og new public management.

Les også: Ukas kanselleringer

– Jeg har gjort en del bistands-relaterte prosjekter, som kommenterer bistandsindustrien. Som Pimp My Aid Worker fra 2010, forteller han og peker på at relasjonen giver-klient er noe som giveren også selv har interesse av å opprettholde.

– Det er giverens egen eksistensberettigelse.

Traavik mener at samme mekanismer og dynamikk er overførbart til Kulturrådet og kunstfeltet.

– Dette bygger oppunder og forsterker et offer-narrativ og stakkarsliggjøring av kunstnere, noe Kulturrådet selv kan ha nytte av, mener han. Dermed blir det lettere for rådet å la seg påvirke av et fatall, høylytte krenke-smeder i kulturlivet. Som også skremmer det store flertallet til konformitet.

– Handler om noe større

Han mener det vil være et stort slag for det reelle mangfoldet i norsk kulturliv og norsk scenekunst, dersom de må legge ned.

– Statsstøtten til Traavik.info har vært en manifestasjon på at Norge tross alt har en takhøyde, som er litt større enn mange andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Men nå er vi kanskje blitt mer som et vanlig land i dagens kulturkriger. I hvert fall inntil videre, sier Traavik.

Han understreker flere ganger under intervjuet at han mener saken handler om de større, prinsipielle spørsmålene.

– Det handler jo ikke om en selv. Det handler rett og slett om hva slags kulturforvaltning vi skal ha. Hva slags ytringsrom vi skal ha i kunsten. Hvis vi ikke engang kan ha én statsfinansiert motstemme?

Traavik spør nærmest vantro:

– Er virkelig statsfinansiering betinget av at man ikke snakker stygt om statsfinansiering?

Han mener indisiene for dette er sterke.

– Ikke mobb Kulturrådet mitt, liksom.

Punk vs. pottetrening

– Når var det kunsten egentlig sluttet å være punk? Da mener jeg ikke punker, men punk. Traavik presiserer med bergensk trykk.

– Når faen var det? En gang så var det jo kunstnere som skulle, visstnok, være de uforutsigbare, de som ga faen.

– Nei, det er ganske pottetrente greier for tiden, konkluderer han. Enn så lenge.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT