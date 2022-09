annonse

Denne uka fikk kunstneren Morten Traavik avslag fra Kulturrådet, for første gang siden 1998. Siden forrige søknad fra Traavik.info. har han samarbeidet med Sløseriombudsmannen og hisset på seg scenekunstmiljøet. Og nå ble det avslag. Det vekker berettigede mistanker som rådet selv må ta ansvar for.

Ukas viktigste spørsmål stilles presist og direkte av Öde Nerdrum i Sivilisasjonen:

«Er det sannsynlig at Morten Traavik har levert inn søknader av høy nok kvalitet i 24 år for så å plutselig ha levert en mangelfull søknad akkurat i kjølvannet av «Sløserikommisjonen»?»

Nettopp. Har vi her å gjøre med en kansellering – eller ikke? Hvordan kan vi vite? Alt vi vet er at han fikk avslag. På et fantastisk tidspunkt, til og med bare uka etter at NRK-dokumentaren «Prosjekt sløseri» ble sluppet. Enhver som lurer på hva som foregår i norsk scenekunsmiljø, bør se denne. Ja, selv om filmen er statsfinansiert!

Dessverre er mistankene ganske selvforskyldte og Kulturrådet må bære hovedansvaret for spekulasjonene. Vurderingene for økonomisk støtte er skjønnsmessige og dommen felles bak lukkede dører. Det gis ingen begrunnelser, dermed ingen muligheter for å vite eller å etterprøve beslutningene.

Kulturrådet kan selvfølgelig ikke besvare en negativ. Og nettopp dette er en dyp, uløselig del av den kanskje største gordiske knuten i norsk kulturpolitikk.

– Det handler rett og slett om hva slags kulturforvaltning vi skal ha, sier Traavik til Resett. Om hva slags ytringsrom vi skal ha i kunsten. Og om det er plass til én eneste statsfinansiert motstemme, spør han.

– Er virkelig statsfinansiering betinget av at man ikke snakker stygt om statsfinansiering?

Problemet er muligens enda verre, hvis bare det å assosieres med andre som er kritiske til statsfinansiering er grunn nok til å havne utenfor det gode selskap. Ja, da er ikke selskapet særlig godt. Om de i tillegg forvalter fellesskapets ressurser, og for også fellesskapets beste, er det ikke da på tide å sende selskapet på dør? Problemet er jo at de er vertskapet.

Öde Nerdrum gir selv et løsningsforslag: «Om svaret er nei, kan vi ikke lenger bare riste på hodene våre og le av Norges kulturliv, for korrupsjon er ikke noe å le av. Politikerne må ta ansvar og umiddelbart iverksette en maktutredning i de nevnte institusjoner.»

Traaviks største synd har vært å invitere kritikere av statsfinansiert kunst. Men gjennom de nettopp statsfinansierte oppsetningene av Sløserikommisjonen og samarbeidet med Are «Sløseriombudsmannen» Søberg – og hans følgere – har han brakt sammen de utroligste motsetninger og mennesker. Debatten har vært betent, men også åpnet for kunstens utrolige, usannsynlige sprengkraft. Og evne til å avsløre.

I så måte har nok kunstneren Morten Traavik overoppfylt sitt mandat. Han har rett og slett gjort jobben sin, både godt og grundig. Nå må Kulturrådet og det organiserte kunstfeltet gjøre det samme.

Sånn er livet, dere – på alle andres regning. Da må en være del av løsningen også, ikke bare problemet. Overbevis oss heller om at alle er inkludert.

