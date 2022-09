annonse

– Konsekvensene for henne vil være enorme: Hun må være forberedt på å bli lagt for hat i deler av det pakistanske miljøet.

Av hensyn til sikkerheten var det lenge, etter anbefaling fra politiet til forlaget, hemmelig at Abida Raja, søster til stortingsrepresentant og tidligere kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), skulle utgi biografi.

Nå er nyheten sluppet. Boken heter «Frihetens øyeblikk», er utgitt på J.M. Stenersens Forlag, og er ført i pennen av VG-journalist Håkon F. Høydal. Det var VG som først skrev om saken, som også er omtalt av NRK.

Det er eksplosivt materiale som kommer frem i Abida Rajas (49) bok. Hun forteller om en oppvekst med fysisk og psykisk vold.

Abida Raja har levd med sikkerhetstiltak etter at hun forlot ektemannen og samtidig brøt med sin familie. Politiet vurderer at hun fortsatt er i en «konfliktsituasjon» med dem, fremfor alle faren og broren.

Høydal kom for første gang i prat med Raja i 2015, da hun bodde på hybel med sine fire barn og var på vei ut av tvangsekteskapet.

– Det var et sterkt møte med en kvinne som jobbet beinhardt for å bygge opp sitt eget liv, en kvinne som hadde et ønske om å være fri og leve et fritt liv, forteller Høydal til VG. Til NRK forklarer han valget om å skrive boken:

– Jeg ønsker å fortelle hvor vanskelig det var for henne å få hjelp da hun ba om det da hun var ung. Og da hun var voksen. Da hun ble tvangsgiftet ba hun i forkant om hjelp, men fikk det ikke. Den frustrasjonen de som hjalp henne kjente på, er noe av grunnen til at det ble bygget ut hjelpemuligheter i etterkant.

Høydal tok fatt på skrivingen i 2016, og boken ble ferdig for to år siden. Resten av tiden måtte Abida Raja bruke på å modnes. Bokprosjektet har nemlig vært en frigjøringsprosess for henne, forklarer forfatteren.

Bror Abid Raja forteller at han, etter at han i fjor gav ut boken «Min skyld», ble «utstøtt av familie, lagt for hat av deler av det pakistanske miljøet og [fikk] skjellsord slengt etter seg på åpen gate», skriver NRK. Søsteren kommer neppe til å få det enklere nå, tror Raja, av den enkle grunnen at hun er kvinne.

– Det er utrolig modig av henne å gi ut denne boken. Det krever et stort mot som pakistansk kvinne å fortelle om det hun har opplevd.

– Selv om mine bøker har fått konsekvenser for meg, så vil konsekvensene for henne være enorme: Hun må være forberedt på å bli utstøtt av storfamilien og bli lagt for hat i deler av det pakistanske miljøet, sier Abid Raja til VG.

I boken «Min skyld» valgte Raja å utelate søsterens historie for å ikke utlevere henne. Et unntak er passasjen hvor Raja kommer hjem etter å ha vært hos barnevernet og finner leiligheten tom og forlatt.

– Bare ett sted i min bok ligger det et lite hint: Det er da jeg har havnet i barnevernet og drar hjem og banker på, men det er ingen hjemme – og jeg får vite at de har dratt til Pakistan for å gifte bort søsteren min.

