annonse

annonse

To seilbåter fra Extinction Rebellion møtte cruiseskipet i indre Oslofjord og fulgte den inn til havn. Der fikk passasjerene løpesedler med beskyldninger om grønnvasking.

– Carnival Cruises driver grønnvasking av verste sort, og det vil ha enorme negative miljøkonsekvenser når vi vet at det er over 200 slike skip klare for bygging, sier en av klimaforkjemperne, legger til:

– Carnival Cruises markedsfører dette skipet som «green cruising». Man kommer ikke lenger fra sannheten enn det.

annonse

Les også: Listhaug: Extinction Rebellion plager vanlige folk (+)

Cruiseskipet AIDAnova er 337 meter langt og 69 meter høy, den veier 87,306 tonn og har 16 dekk. Det er det første cruiseskipet i verden som går kun på flytende naturgass, skriver VårtOslo.

annonse

Det er rederiet Carnival Cruise Line som eier skipet, og de mener at båten gir lavere utslipp av CO2 og NOx enn vanlige skip.

Les også: Extinction Rebellion ble sponset med gratis forsamlingslokale eid av Oslo kommune (+)

Men Extinction Rebellion hevder at det ikke stemmer. De sier at det ikke er noen klimagevinst ved å bruke flytende naturgass i skipsfarten og refererer til organisasjonen International Council on Clean Transportation (ICCT). De hevder at et nytt skip på flytende naturgass forurenser opp til 70 prosent mer enn et eldre skip med tungoljemotor, hvis en regner på de totale utslippene.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT