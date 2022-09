annonse

Gassprisen i Europa steg over 30 prosent mandag morgen etter at Russland strammet til gasskranen ytterligere. De store europeiske børsene faller.

Det er prisen på gass for levering neste måned som bykset opp mandag morgen, ifølge Dagens Næringsliv , som viser til Bloomberg.

Prishoppet var først på hele 35 prosent. Deretter gikk prisen noe ned igjen, til 270 euro per megawattime – omtrent 26 prosent høyere enn da handelen begynte.

Bakgrunnen for prisøkningen er varselet om at gassrørledningen Nord Stream 1 vil være stengt på ubestemt tid. Rørledingen under Østersjøen frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

– Økonomisk krigføring

Gassflyten gjennom Nord Stream 1 har vært kraftig redusert de siste månedene. I slutten av forrige uke var ledningen stengt på grunn av vedlikehold, men den skulle etter planen åpnes igjen lørdag.

I stedet varslet den russiske energigiganten Gazprom fredag kveld – etter at handelen med europeisk gass var avsluttet – at Nord Stream 1 vil forbli stengt på ubestemt tid.

– Man trenger ikke være kjempekonspiratorisk for å se at dette er en form for økonomisk krigføring mellom Russland og Europa, sier råvareanalytiker Christian Kopfer ved den svenske Handelsbanken til nyhetsbyrået TT.

Han mener risikoen for strømrasjonering har økt både i Sverige og andre europeiske land.

Beskjeden fra Gazprom kom samme dag som G7-landene sa at de ville jobbe for å innføre et pristak på russisk olje.

Oslo Børs mot strømmen

Ringvirkningene spredte seg da markedene i Europa åpnet mandag morgen. De store europeiske børsene falt, og i Tyskland var nedgangen rundt 3 prosent.

London-børsen falt rundt 1 prosent, mens den franske indeksen CAC 40 gikk ned om lag 2 prosent.

I gassnasjonen Norge var situasjonen motsatt. Ved 12.40-tiden hadde hovedindeksen på Oslo Børs steget 0,8 prosent.

Etter at Russland gikk til full krig mot Ukraina, har Norge gått forbi Russland som den største leverandøren av naturgass til EU. Det viser tall fra Rystad Energy, som tidligere er blitt gjengitt av Aftenposten.

De høye gass- og oljeprisene i kjølvannet av invasjonen har ført til svært høye inntekter både for den norske staten og selskapene på norsk sokkel.

Gassprisene har variert mye, og den forrige prisrekorden ble satt for under to uker siden. Da steg prisen til over 340 euro per megawattime, ifølge Financial Times.

Norske strømpriser

I etterkant av invasjonen har vestlige land kuttet i importen av russisk olje, mens Russland har strupet eksporten av gass til land i EU.

Gassprisene i Europa har dermed nådd nye høyder, noe som også har presset opp prisene på strøm. En historisk tørkeperiode har også bidratt til å løfte energiprisene.

De høye strømprisene har forplantet seg til Sør-Norge via høyspentkablene mellom Norge og andre europeiske land.

Situasjonen har skapt stor bekymring for energiprisene og energiforsyningen i vinter, når husholdninger over hele Europa trenger energi til å varme opp boligene sine.

Etter det siste varselet om stans i leveransene via Nord Stream 1 har flere land forsøkt å ta nye grep for å stabilisere situasjonen. Tyskland, Finland og Sverige har lagt fram planer om økonomiske støttepakker til energisektoren for å lette trykket fram mot vinteren.

