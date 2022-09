annonse

En innsender i BT spør om hvorfor gjør du det egentlig?

– Jeg tror ikke at du gjør det for å være så grei mot alle med ti tommeltotter som gjerne ikke kunne ha pusset opp like pent, skriver hun i BT, og legger til:

– Du kan vel i det minste være ærlig og innrømme at det dreier seg om et stort og rungende «meg, meg, meg!»

Hun vet ikke om de omtalte faktisk har tenkt gjennom det på ekte, men der vedkommende ser potensial, gjør mange av oss andre det også. Og med oss andre mener hun forresten oss med moderate inntekter og kun noen skarve millioner til bolig, sånn sett i sammenheng med hva boliger faktisk koster i dag.

– Vet du at dem du utkonkurrerer når du slenger million etter million på bordet som om det skulle vært lommerusk, er familier som leter etter et hjem?, sier hun oppgitt, og fortsetter:

– Jeg vet ikke hvor mange budrunder jeg har tapt til sånne som deg. Der jeg presser budet til det ytterste med et håp om endelig å få mulighet til å skape dette hjemmet, mens du åpner lommeboken i det uendelige frem til nok en bolig er din.

Innsenderen skriver videre at etterpå ligger den på nytt for salg, med en prislapp som er noen greie millioner over det personen kjøpte den for i fjor. Nok en gang har vedkommende tatt en av få boliger som er mulig å kjøpe for oss ordinære familier, og sørget for at heller ikke den skal være tilgjengelig for oss.

